7 reflexiones sobre la confianza entre líderes, parte I

Pienso que la actual epidemia que sufrimos por la falta de confianza en las instituciones sociales es ocasionada, en parte, por el mal uso del Internet y las redes sociales al aumentar la desinformación, y las falsas noticias, así como por la epidemia de cinismo que invade los corazones de los ciudadanos. De hecho, se escucha hasta la saciedad la frase que "nadie es digno de confianza". Frecuentemente se señalan las deslealtades de los amigos, familiares, pareja, compañeros de trabajo, líderes y correligionarios, sin realizar antes de enjuiciar la más elemental regla de imparcialidad, que consiste en preguntar a las dos partes su versión para luego llegar a una valoración más justa.

Si buscamos en la RAE el significado de "confiar" podemos ver que tiene cuatro significados: "1. Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. 2. Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. 3. Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. 4. intr. Esperar con firmeza y seguridad". (https://dle.rae.es/?id=AFANQX4)

Me gustaría reflexionar sobre dos de las definiciones: 2. Depositar o encargar un secreto o decisión en alguien por la buena fe y la opinión que le tenemos a esa persona. Y el literal 4, que conceptualiza la confianza como esperar con firmeza y seguridad que la otra persona actúe siempre de buen corazón y con rectitud, independientemente si yo no estoy presente o no entienda la acción realizada. Estas dos acepciones del valor de la confianza son necesarias para construir cada día buenas relaciones en la familia, el trabajo, la política, los negocios y en el matrimonio.

Comparto por eso 7 reflexiones para mantener o recuperar la confianza: 1: Reconocer nuestros sentimientos. Para superar el sentimiento de desconfianza es necesario identificarlo y buscar la raíz que la ocasiona. Los expertos aconsejan escribir lo que sentimos, ya sea en la agenda electrónica o un libro: ¿Fue algo que un familiar o cónyuge dijo o hizo? ¿O fue algo que se originó dentro de nuestro corazón durante la infancia; o en otro suceso antes de casarse con mi cónyuge? ¿O fue se originó dentro de uno mismo ante una actuación de un compañero de trabajo o de un líder con quien se trabajó? Cuando se escribe lo que pasó, es más fácil reconstruir la confianza.

2. Ser honesto ayuda a recuperar la confianza. Hay que compartir (en la cara, en privado y de frente) los hechos que provocaron los sentimientos de decepción o abandono, para que sepan que uno se siente con heridas internas, supuestamente producidas por el amigo o la amiga; el correligionario o pariente; compañero o la pareja.

Es recomendable conversar con quien se tiene el conflicto de confianza sobre que van a hacer para reconstruirla, y tomar los pasos para poder trabajar juntos. En esta parte del proceso de superar la desconfianza no hay que tener prisas ya que se requiere buscar a la persona y escuchar atentamente, con respeto mutuo y apoyándose en la ayuda divina para que las dos partes tengan sabiduría, paciencia y sensatez para volver a confiar. Ante la imposibilidad de que haya una buena comunicación entre las partes en conflicto, no hay que tener miedo de buscar ayuda profesional o contar con testigos de honor que faciliten el proceso de hablar con honestidad. Continuará…

Fuente de inspiración https://es.aleteia.org/2017/01/24/matrimonio-7-consejos-para-recuperar-la-confianza/