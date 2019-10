7 reflexiones sobre la confianza entre líderes, parte II

Entre las definiciones de confianza que señala la Real Academia Española, RAE, me parece que esta es muy completa: "ser confiable es esperar con firmeza y seguridad que la otra persona actúe siempre de buen corazón y con rectitud". (https://dle.rae.es/?id=AFANQX4). Una actitud confiable es imprescindible para construir cada día buenas relaciones en sociedad, la familia, el trabajo, la política, los negocios y en el matrimonio.

En la columna de opinión pasada, comenté sobre dos de las siete reflexiones para mantener o recuperar la confianza, que son: 1. Reconocer nuestros sentimientos. Para superar el sentimiento de desconfianza es necesario es identificarlo y buscar la raíz que la ocasiona. 2. Ser honesto ayuda a recuperar la confianza. Hay que compartir (en la cara, en privado y de frente) los hechos que provocaron los sentimientos de decepción o abandono.

La siguiente es: 3. Identifica las propias necesidades en la relación que se quiere fortalecer con la confianza. Hay que señalar los compromisos, expectativas y emociones que se esperan de él o de ella, para crecer y construir la relación de forma conjunta. Conversar sin temor de admitir que no se es capaz de dar a la otra persona lo que necesita es liberador, porque podemos ver las áreas donde podemos aprender para tratar dar lo que nos piden (siempre y cuando lo que solicitan es saludable y no abusivo). Nunca hay que guardar silencio pues se estaría en peligro de desarrollar resentimientos. 4. Esperar que con el tiempo todo se sana. Recuperar la confianza no será un proceso que ocurrirá de la noche a la mañana. 5. Dar pequeños pasos de forma consistente.

A medida que se trabaja en conjunto para recuperar la confianza a través de pequeñas acciones, lo siguiente será hacer grandes. Por ejemplo, si se cumplen promesas sencillas (llegar a tiempo, hacer los encargos... etcétera), cuando se trate de volver a dar confianza en temas graves, como prestar algo de mucho valor económico o pedir que se guarde un secreto importante, los líderes volverán a ser confiables entre sí. 6. Recuperar la confianza comenzando con cortos encuentros amistosos. Una vez que la confianza se ha perdido, es importante volver desde cero (desde el principio): ten reuniones o citas para volver a reconocerse y recuperar la amistad (o el amor en el caso de las parejas) de nuevo. Cuando estén emocionalmente preparados, deben empezar a demostrarse que se ha recuperado el respeto entre los líderes que están destinados a construir un país o una organización juntos. Lo mismo aplica a las parejas que han formado una familia con su matrimonio, y quieren reconstruir la confianza. 7. Evalúa el avance en la relación de confianza.

Una vez que piensas que se ha renovado la confianza, hay que revisar qué más se puede hacer o decir. Se puede llevar una agenda para escribir las cosas buenas logradas, para compartirlas con las personas con quienes queremos restaurar la confianza.

