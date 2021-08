¿70 shabuas?

Una de las estrategias del padre de la mentira, Satanás, es hacernos creer que el mal no tiene rostro, o que no existe un protagonista espiritual detrás de la expresión material del mal o, en el mejor de los casos, que aún no está completamente activo en la tierra sino hasta el final de los tiempos. Esto contradice las advertencias que nos hicieron Pedro y Pablo desde el primer siglo: "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar". "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes".

Esta estrategia fue reforzada con la ubicación futura que muchos hacen de la última semana de la profecía de Daniel –conocida como la profecía de las setenta semanas–, en la que se habla de setenta "shabuas" o "períodos de siete" repartidos en tres, de los cuales los dos primeros transcurrirían entre el decreto de reconstrucción de Jerusalén y la llegada del Mesías (Da.9.24-27). La orden de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén fue dada por el rey persa Artajerjes en 445 a. C. Si convertimos los dos primeros "shabuas" a "períodos de siete" y se los sumamos al año del decreto, llegamos al tiempo de la entrada de Jesús a Jerusalén, previo a su crucifixión.

El último período, o semana setenta, pudo haberse cumplido durante la semana de su muerte y resurrección. Esta explicación hace sentido porque a partir de la resurrección de Cristo se pudo establecer un pacto de salvación con Dios, y porque los sacrificios de animales perdieron sentido pues fueron sustituidos por el sacrificio de Cristo. Asimismo, la llegada del desolador –también contenida en la profecía– pudo haberse cumplido con Tito Vespasiano, comandante romano quien destruyó Jerusalén en el año 70 d. C.

Contrariamente, hay quienes trasladan la última semana de la profecía de Daniel al final de los tiempos, bajo la tesis que la iglesia de Cristo es un paréntesis en el plan de Dios, lo cual contradice la inauguración del Reino de Dios descrita por el Nuevo Testamento. Otro argumento en favor de esta teoría se sustenta en la similitud que hay entre la profecía de Daniel y los 1,260 días del Apocalipsis, sin embargo, no es seguro que estos pasajes se refieran al mismo período. Además, si los primeros dos períodos de la profecía son continuos, ¿por qué no lo sería el último?

Una cosa sí es cierta; se evidencia en el mundo la presencia de una mente perversa que ha decidido destruir todo nuestro sustento ético y espiritual, ataca desde varios frentes y con varios rostros, por lo que es difícil identificarla. Ya Juan, en el Apocalipsis, nos alerta sobre las cuatro estrategias que Satanás utiliza para mantener al mundo atado: por medio del amor al dinero y la oferta de poder; por el espíritu de lujuria, que distorsiona la sexualidad establecida por Dios; por el mundo oculto manifestado en sus múltiples formas; y por la seducción del espíritu de muerte, que empodera a muchos para matar (Apoc.18).

Urge buscar a Dios permanentemente, tal como nos lo enseña la Biblia, de todo nuestro corazón y por medio de Jesucristo, quien prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Asimismo, urge activar nuestra conciencia para identificar y enfrentar el mal en sus diversas formas, utilizando para ello las armas espirituales que Pablo nos develó (Ef.6.10-20).