8 de noviembre, Día Internacional de la Mujer

A raíz del Primer Grito de Independencia del 5 de noviembre de 1811, en Metapán y Sensuntepeque por ejemplo también resonó el grito independencista. Lo más grave por lo trágico fue lo sucedido en el último lugar citado, en el cual fueron capturadas las hermanas María de los Ángeles y Manuela Miranda, quienes fueron condenadas a sufrir cien azotes cada una. María de los Ángeles fue azotada en la plaza central de San Vicente, muriendo cuando se le aplicaba dicho castigo corporal. Tenemos también que la mujer también estuvo presente en el esfuerzo por lograr la independencia de la corona española, desde luego que en menor esfuerzo que los hombres, pero debemos situarnos en la época en que sucedieron los hechos. Anotemos: ningún hombre murió en las condiciones en que murió María de los Ángeles. No cito los nombres de las varias mujeres que en Metapán se pronunciaron públicamente en las calles a favor de la independencia.

Siendo un simple aficionado a las cuestiones históricas, no conozco de actividades políticas de relieve, de mujeres en los siguientes años del siglo XIX, ni tampoco de actividades para hacer que gozaran de derechos políticos ni de superarse como grupo. Individualmente sí destacaban algunas, en literatura como Dolores Arias que con Rafael Cabrera se les llamó "los poetas novios de Cuscatlán" o también Antonia Navarro Huezo, graduada en Ingeniería Topográfica. Llegó sin embargo la hora en que se tratara el tema formalmente, así en el libro "El Alborotador de Centro América" Héctor Lindo Fuentes, de Editores UCA, se encuentra que Rodolfo Mendoza disertó en 1918 en la Sociedad de Artesanos de El Salvador "La importancia de implementar entre nosotros la obligación de instruir a la mujer y hacerla ocupar el puesto que le está destinado en la evolución social", aunque ya antes en la Sociedad de Artesanos El Porvenir había disertado en abril de 1912 Teresa Masferrer, hermana de don Alberto.

Luego surge Prudencia Ayala. Con el tiempo crece el interés por conocerse más de ella, que mostró la falsedad de nuestra democracia de antaño. No se concibe una democracia sin la aplicación del principio de igualdad. Sostener que se era democrático, cuando a la mujer se le negaba el sufragio activo y pasivo, es un atrevimiento.

Nuestra Constitución establece: "Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 18 años". En iguales términos se expresaba la Constitución de 1886 vigente a la fecha de las luchas de Prudencia. Tenía el artículo un agregado que no afecta lo que nos interesa. Si los términos de ambas constituciones es igual, ¿por qué entonces las mujeres de ese ayer estaban condenadas a no gozar de los derechos políticos y ahora sí? Porque no se habían roto los moldes de aquel pensamiento primitivo que viene desde Aristóteles y más allá. Escribió el Estagirita en "La Política": "Los animales se dividen en machos y hembras. El macho es más perfecto y manda; la hembra es más débil y obedece. Esta es la ley general que debe también aplicarse al hombre".

Se le debería haber respondido a doña Prudencia con la regla del Código Civil que viene desde 1859, que "las palabras hombre, niño, adulto y otras semejantes (aquí cabe lo de ciudadanos) se entenderá comprender a ambos sexos, salvo que por la naturaleza de la disposición se limite a uno solo". Toca censurar a aquellos "ilustres" gobernantes que cerraron sus ojos a nuestra legislación para cerrar el paso a la mujer ejerciendo la ciudadanía.