9F nunca más, el voto, muro de contención

Hace un año Bukele alteró el orden constitucional grave e irreversiblemente para él, los errores tienen consecuencias, hoy o más tarde tocarán a su puerta. Poner la bota militar en el recinto legislativo no tiene perdón, prohibido olvidar.

Reitero lo que escribí en su momento, la verdadera intención de Bukele era dar ese golpe de Estado tomándose el Legislativo como otros dictadores de Suramérica para hacerse con el poder total. El pretexto de presionar por $109 millones de préstamo se desnudó fácilmente al recrear todo el aparataje que demostró que fue planificado mucho tiempo atrás como tal y si retrocedió a último minuto fue por la aparente llamada de su amigo, el entonces embajador de EUA Johnson, que ante la enorme presión nacional y las crecientes reacciones internacionales "aconsejó" abortar el operativo, aunque Bukele dijera absurdamente que fue Dios quien le aconsejó paciencia, pero que quedara claro que él podía apretar el botón cuando quisiera.

En la historia de América Latina se decía que no había golpe de Estado sin el aval de la "Embassy". Se dio de nuevo, aparentemente tenía al menos luz amarilla de esa embajada de Johnson y Pompeo, de empujar hasta donde se pudiera, ¿un experimento loco quizá?

Las cosas no pararon allí, Bukele ha seguido gobernando autoritariamente, irrespetando leyes e instituciones cuando y como le ha dado la gana. Aunque no ha sido detenido institucionalmente, las condenas internas diariamente llenan los medios y las redes.

De mayor peso, las condenas internacionales son cada día mayores, con actores de mucho peso: Elliot Angel, congresista de EUA; Jim McGovern, congresista y miembro de la Comisión de Derechos Humanos; Maricarmen Aponte, exembajadora de EUA; Ito Bisonó, República Dominicana; Andreu Bassols, embajador de la Unión Europea en El Salvador, y la lista suma y sigue.

Pero todas esas condenas que seguirán sumando no sirven de mucho si el 28 de febrero Bukele obtiene una mayoría calificada en la Asamblea. Derrotar esto no le corresponde a los distinguidos personajes extranjeros y nacionales que lo critican, eso solo se detiene votando y ganándole en las urnas y este es el poder y la responsabilidad de los ciudadanos que no desean un Estado autoritario corrupto.

No votar no es una opción, abstenerse tampoco, es igual que votar por la N. Por otro lado, ganarle no está en el cuerno de la Luna si tenemos una votación nutrida, si es masiva mucho más certera. En la elección presidencial Bukele logró el 53.8 % de votos, aproximadamente 1.3 millones de votos. ARENA tuvo el 31.6 % y el FMLN el 13.7 %. El abstencionismo fue brutal. La popularidad del presidente ha caído casi a la mitad desde su punto más alto, suponiendo que NI-GANA, PCN lograrán números similares, superarlo solo requiere que 1/3 de los que no votaron vote por el rostro de cualquier candidato decente de los partidos de oposición, Nuestro Tiempo, Vamos y la DC tienen candidatos interesantes, ARENA y el FMLN también y en esta elección se trata de todos contra la dictadura.

Se lucha contra el uso masivo de fondos del Estado para campaña y dádivas del oficialismo que ha roto todas las reglas. Los otros partidos tienen fondos muy limitados.

La diferencia podemos hacerla los ciudadanos amantes de la democracia y la libertad, a votar y convencer a tanta gente como podamos a ir a las urnas.

#9F nunca más.