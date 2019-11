A 30 años de la ofensiva que abrió la paz

1. Las intenciones de los actores

El análisis que el FMLN presentaba para su operación militar era el siguiente: las masas urbanas aún conservan su potencial insurreccional, sin embargo, no se expresa porque su respaldo estratégico, la fuerza guerrillera, está separado de los centros urbanos, por lo tanto es necesario acercar a la guerrilla a las principales ciudades y entonces el potencial insurreccional se expresará. Este fue el análisis que el padre Ellacuría como Guillermo Ungo y yo, reunidos en Managua, con la comandancia del FMLN escuchamos de boca de Schafik Handal; lo objetamos insistiendo que ya no había potencial insurreccional en el pueblo, sino una actitud de cansancio y un deseo creciente que el conflicto terminara y que este se manifestaba más claramente en los sectores populares organizados.

Por su parte, las Fuerzas Armadas y el gobierno de los EUA fueron sorprendidos por el empuje guerrillero del 11 de noviembre, pues no correspondía con su evaluación estratégica que sostenía haber logrado la derrota estratégica del FMLN y que este se estaba transformando en fuerza de bandidaje; pero otra parte, les preocupaba que el presidente Cristiani se estaba inclinando a la búsqueda de una solución política del conflicto con el FMLN y que era el padre Ellacuría quien le inculcaba estas ideas; si el presidente Cristiani pasaba del diálogo a la negociación con los insurgentes esto traería graves consecuencias para las Fuerzas Armadas. Por ello, aprovechando la ofensiva del FMLN en San Salvador y habiendo logrado de Cristiani la aprobación de hacer todo lo necesario para contener a los guerrilleros, acordaron un operativo para asesinar al padre Ellacuría, con el sello de "no dejar testigos", para poder echarle la culpa del delito a la guerrilla. Esto tuvo como consecuencia que el operativo se convirtió de un acto individual a una masacre de los sacerdotes jesuitas y de las trabajadoras domésticas. Lo que el alto mando pretendía era cortar por lo sano cualquier posibilidad de solución negociada, pues sabían que de darse, sus privilegios, su control de la política, sus números y sus prebendas estaban en peligro.

2. Los resultados en la acción

La ofensiva del FMLN como instrumento para provocar la insurrección popular urbana fue un fracaso, pues el pueblo no se insurreccionó. No pocas gentes de los barrios auxiliaron a los guerrilleros, pero de hacerlo a tomar las armas era un salto que no estaban dispuestos a dar. Sin embargo, la ofensiva guerrillera tuvo un efecto estratégico, pues demostró claramente que la perspectiva del gobierno de los EUA y de los militares salvadoreños de una guerrilla estratégicamente derrotada estaba equivocada, la ofensiva demostró la capacidad militar del FMLN que se mantuvo por un par de semanas controlando importantes sectores de la capital sin que las Fuerzas Armadas pudieran desalojarlos, la guerrilla había llegado al corazón de su dominio, estaba ocupado por las fuerzas enemigas y estas se retiraron ordenadamente, sin que las Fuerzas Armadas intentaran perseguirlos; era evidente que esto no lo hace una guerrilla derrotada.

Por su parte, el asesinato de los padres jesuitas y sus trabajadoras fue el error político estratégico más grave que cometió el alto mando durante todo el conflicto armado. Este hecho desató una ola de reacciones negativas por todos lados, dentro y fuera del país, de tal manera que la suspensión de la millonaria ayuda militar se volvió una opción real para el Congreso de EUA después de que su comisión investigadora llegó a la conclusión que eran las Fuerzas Armadas las responsables; y el corte de la ayuda significaba, para los militares salvadoreños, la imposibilidad de seguir sosteniendo la guerra, pues hasta la comida que alimentaba a los soldados en operativos provenía de sus amigos del norte, no digamos los armamentos y los entrenamientos.

3. Conclusión

El resultado neto de esta tragedia es que la vía de la solución política negociada se abrió paso dentro del gobierno de Cristiani y de los Estados Unidos y reafirmó en el FMLN la tesis que esta era la única vía viable para lograr los cambios políticos que luego vimos plasmados en los Acuerdos de Paz. Sin la ofensiva del FMLN y el asesinato de los sacerdotes, la guerra se habría prolongado por un largo tiempo. La evidencia más clara de esto fue la modificación del lenguaje del presidente Cristiani, quien desde su primer discurso como presidente habló de estar a favor y promover el "diálogo" con los insurgentes, es decir, seguir la línea que Duarte había iniciado en La Palma, pero después de la ofensiva del FMLN, el discurso presidencial pasó a hablar de "negociación", término que había sido palabra prohibida tanto para el gobierno de Duarte como el de Cristiani. En definitiva, podemos decir que la ofensiva de hace 30 años fue una de las llaves claves que abrió el camino de la paz.