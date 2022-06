A 36 meses de gobierno

Imposible no reconocer la audacia y la astucia en el manejo de la información oficial con fines presidencialistas. Imposible no reconocer la efectividad de la millonaria estrategia de mercadeo y publicidad para mantenerse posicionado durante los 36 meses de gobierno. Manejan hábilmente los sentimientos de la gente de aquí y de afuera. Se compite con el flautista de Hamelin; emite críticas y afirmaciones con pasión y odio que se convierten en "dulces y maravillosas melodías" al oído de la población hastiada de la política que se dice tradicional. A 36 meses ha logrado dividir a la población e intentado callar las voces críticas a su gestión. La mayor parte de la gente está de acuerdo con su quehacer sin importar las implicaciones a futuro.

Demostró habilidad en la campaña electoral y la campaña se ha prolongado durante los 36 meses de gobierno. Con recursos audiovisuales reflejó el sentir de la gente con relación a los partidos políticos tradicionales. No se necesitaba mucho para conectar con el sentimiento de frustración e inconformidad generalizado. Los sentimientos populares y su habilidad publicitaria le favorecieron. Derrotó a los partidos políticos tradicionales y juró su destrucción. A 23 meses de gobierno, la presidencia del Órgano Ejecutivo logró controlar e imponerse a todos los órganos del Estado y al ministerio público. A 36 meses ha reformado el Estado y gobierno salvadoreño afectando al menos los artículos 85, 86, 87 y 235 de la Constitución de la República (CR). Y a 36 meses, el sistema político pluralista se enfrenta "a la existencia de un partido único oficial que es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecida por la CR". A la gente esto no le importa. ¿Falta de cultura política? ¿Falta de cultura cívica? ¿Exceso de sobrevivencia e inmediatismo? ¿Carencia de visión de futuro?

Sin preguntarle a nadie reformó la administración del Estado. Ha cambiado leyes. Ha eliminado fondos e instituciones autónomas. Logró centralizar la administración pública en la Presidencia de la República. Los gobiernos municipales se quedaron sin fondos para impulsar el desarrollo económico local. Aunque NI gobierna en 150 municipios, en 13 cabeceras departamentales y en 12 de los 14 del AMSS, la gran mayoría se quedó con dificultades para pagar hasta la planilla; no los eliminó porque son plataforma electoral. Logró también llevar a la irrelevancia al Instituto de Acceso a la Información Pública, institución que costó más de tres lustros su creación. El derecho al acceso a la información pública como recurso indispensable para evitar la corrupción quedó en el congelador.

En los mensajes presidenciales y de gobierno, la campaña no ha terminado y no terminará. Las frases célebres del "nunca antes en la historia" y "es la primera vez en la historia" son comunes y generalizadas. Se olvidan que nada es nuevo porque los gobernantes actúan como George Orwell los describe en su famosa obra La Rebelión en la Granja. Aunque el rumbo del Estado y la administración pública se ignora, la gente está satisfecha, las gremiales en silencio y los sindicatos paralizados. Cualquier iniciativa tiene el camino libre de obstáculos. A la gente todo esto de institucionalidad no le importa.

¿Qué le importa a la gente? La inseguridad y la situación económica; le importa todo lo que duele en el corazón y el bolsillo. A 36 meses el presidente en su informe de gestión no rindió cuentas sobre su gestión, se escuchó un discurso sobre las pandillas y la estrategia guerrerista contra ellas adoptada por el gobierno. El contenido de su discurso respondió a uno de los sentimientos populares, sentimientos que tendrán su desarrollo durante los próximos 12 meses. Su "única oportunidad" de acabar a las pandillas tiene implicaciones nacionales e internacionales porque se basa en un régimen de excepción. ¿Importa? ¿Veremos qué tan acertada fue la afirmación de una ciudadana sobre lo caro que han salido las canastas de alimentos y los bonos presidenciales? ¿Veremos y sentiremos en carne propia el curso que tome esta guerra contra las pandillas, el endeudamiento internacional y la postura frente a la comunidad internacional?