A 38 días de la elección

Las teorías predominantes sobre la elección son quién ganará, si alguien gana en primera vuelta y si se da la segunda, si el FMLN apoyaría a Bukele, la única forma en que puede ganarle a la Coalición y Carlos Calleja.

Unas privilegian encuestas y conversaciones con una muestra muy pequeña, gente común como taxistas, que tiene riqueza. Otras más ilustradas, creen saber cómo actuará el FMLN. Estos creen que no habrá ganador en primera vuelta y que NI-GANA triunfaría en segunda con el apoyo orgánico del FMLN, o de sus seguidores desencantados.

Les pregunto si ellos creen que la masa de votantes no areneros comprende lo que un gobierno de Bukele significa. Generalmente dicen que ellos creen que NI-GANA sería muy malo para la democracia, el autoritarismo y narcisismo del candidato son su sello de marca. Segundo, si saben qué ofrece Bukele además de revancha, el odio y "oportunidad a alguien más", NI-GANA no ofrecen nada más y la figura del supuesto mesías, un salto al vacío... las respuestas son lo mismo, creen que sus credenciales para gobernar son nulas, que la gente que lo rodea es de lo peor de nuestra clase política, pero que sus seguidores no reparan en eso, que siguen la magia de la flauta aunque lleguen al despeñadero.

Expongo mi teoría cualitativa y cuantitativamente. Ciertamente estamos en una campaña inédita, con una tercera fuerza real, los desencantados de los partidos, que es cuando surgen populistas con posibilidades reales de llegar al poder, aunque es imposible que todos los desencantados ignoren que GANA son realmente "los mismos de siempre", fundado por Saca y Funes para llevar a Saca a la presidencia la campaña pasada y darle gobernabilidad a Funes.

Otro elemento cualitativo solamente es medible en las urnas, ¿pueden convertirse "likes" y simpatía virtual en votos? Difícilmente todos. Adicionalmente GANA no tiene estructura territorial para movilizar gente a votar ni para defender el voto, esto es fundamental, punto contra NI-GANA.

Cuantitativamente hay dos cifras a considerar, la Coalición obtuvo 1.25 millones de votos en las elecciones de marzo, si bien para alcaldes y diputados. ARENA en la segunda vuelta de la presidencial obtuvo 1.5 millones de votos. Con 1.4 millones se gana la elección, con 1.5 en primera vuelta, lo que requería un esfuerzo enorme de la derecha, además de ARENA.

Me dicen "entonces no había otra alternativa (Bukele)". Si bien es cierto, este candidato se ha nutrido de los votantes desencantados del FMLN, muy poco de los votantes de derecha y los de la Coalición no han hecho nada grueso entre marzo y ahora para perder su caudal. La coalición gana en primera o en segunda.

El papel del FMLN es determinante, una votación bajísima superada por NI-GANA puede significar perder el partido, algo que los líderes más fieles a sus principios no están dispuestos a permitir. La campaña intensa que realizan aunque un poco tarde en el AMSS casa por casa, les recuperará una buena parte de sus votantes. Los más optimistas en el Frente apuestan a llegar en segundo lugar, recuperando votantes de Bukele.

Esta apuesta es tan interesante como la otra, el país se beneficiaría de un FMLN institucional que pueda reformarse y modernizarse de acuerdo con las necesidades de los tiempos, impulsando nuevo liderazgos jóvenes, consolidarían la democracia, lo que NI-GANA pueden hacer, no está en su ADN.

Lo sabremos pronto.