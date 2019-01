A 4 días no hay muchas dudas

A 4 días de la elección, se han consolidado hechos relevantes, primero que a pesar de las encuestas, por el trabajo en territorio, carisma de la pareja de la Coalición y errores gruesos del candidato de GANA, Carlos y Carmen Aída ganarán la elección.

Rostros frescos sin pasado político, nada que señalarles, ambos muy preparados académicamente, Carlos con años de experiencia manejando una de las empresas más grandes de la región, acaudalado con mucha responsabilidad social empresarial demostrada; Carmen Aída, una de las mujeres mejor preparadas del país, en constante contacto con la realidad económica y social desde FUSADES, la ESEN y asesorías a programas de desarrollo, de clase media, docente esmerada y cercana a las necesidades del país. Ambos auténticos, honestos y transparentes.

De inicio se perfilaron como buenos candidatos para dirigir el país, por sus calificaciones intelectuales y morales, a medida avanzó la campaña y recorrieron el país entero hablando con la gente, cara a cara, escuchando sus necesidades y mostrándose cómo son, sencillos y con deseo de servir, evolucionaron inmensamente, se convirtieron de aspirantes a líderes que transmiten confianza y esperanza.

Carlos con su suavidad, apertura y cercanía, hablando sencillo pero concreto, apartado del mensaje de odio y descalificación que ha privado en la política reciente, despertó un entusiasmo inusitado en territorio, entre la gente, entusiasmo que los medios no logran recoger, rebasó las expectativas, sin guardaespaldas como otros, se mezcló con la gente en el interior y casa por casa en el AMSS y San Salvador, recogiendo sin duda un caudal enorme de votantes tibios o alejados, resaltando su fuerte fibra moral a flor de piel, un fenómeno poco visto en la política reciente. Se distanció de los errores que otros pudieron cometer en el pasado, pidiendo que lo juzguen por él y no por los errores de otros.

No puede dejar de contrastarse con su principal rival según las encuestas, es un candidato real de carne y hueso que dio la cara y dejó que la gente lo mirara a los ojos, su rival es uno virtual, no dio la cara, no debatió, evitó al máximo exponerse como él es, porque cada salida le ha costado popularidad. Carlos no ha mentido en sus promesas, el otro miente constantemente. Carlos no tiene señalamientos ni juicios en su contra por corrupción y otros, su trayectoria es limpia, impecable. Carlos transmite transparencia, su oferta principal; su rival es cuestionado constantemente en el campo ético y legal. Su preparación en las mejores universidades del mundo supera ampliamente al contrario que solo muestra bachillerato en su historial. Carlos es muy superior para confiarle la dirección del país sin duda alguna, no es solo mi percepción, es la mayoritaria, se verá en las urnas. El discurso de Carlos es de inclusión, concertación y unidad, el del adversario es de odio y división, de lo que el país está harto. Carlos camina en buena compañía, Bukele está rodeado de algunos de los nombres más corruptos del país, Tony y Herbert Saca y los oscuros personajes de GANA.

Carmen Aída, académica de altos vuelos, sorprendió agradablemente al incursionar como candidata, aterrizada y con un enorme conocimiento de todos los temas que tocó, resultó un fenómeno político a la hora de hablar en cualquier auditorio, fue simplemente brillante. A la hora de responder a ataques groseros, demostró carácter y colmillo político, excelente desempeño.

Son lo mejor para el futuro de este alicaído país.