¡A bailar nuestras olas se ha dicho!

Manteles largos, por favor. Entre el último fin de semana de mayo y el primero de junio, nuestro país desafiará a Covido: el que ríe de último, ríe mejor.

Resulta que, en 2020, la ISA (International Surfing Association), la FIFA del surf, determinó (con razón) que tenemos mejores olas que España, Australia, Japón y Costa Rica, y nos otorgó ser sede oficial del mundial.

Pero en marzo nos pegó Covido, llevándose al traste todo evento deportivo. Un año más tarde el país, otrora de la sonrisa, recibe a 1,000 visitantes de 52 países. "Bienvenidos, Welcome, Willkommen, Bienvenue, Welkom, Benvenuto, Bemvindos", políglota la lorita Pepita.

De los mil, 257 son surfers (47 % mujeres) con una enorme responsabilidad en su balance. Deben ser los mejores en bailar nuestras olas para lograr el máximo honor de representar a su país en el debut del surf como deporte olímpico, en Tokio (27 de julio-8 de agosto). ¡Otro golpe a Covido!

A la fecha, ya tienen nombre y apellido 28 de los 40 surfers olímpicos (serán 20 hombres y 20 mujeres). En El Salvador se definirán los últimos 12 (7 mujeres y 5 hombres). Chivirivirí, Urraaaaa... Que Viva El Salvador, ¡que VIVA!

Un paréntesis de silencio por Katy Díaz, surfer del Tunco, con altas expectativas y probabilidades de representar nuestras olas en Japón hasta que, en marzo pasado, un rayo solitario detuvo su sueño mientras entrenaba durante el atardecer. ¡El ejemplo de Katy vive!

Estamos claros que hay pandemia, pero le estamos ganando la batalla. A tal grado que El Salvador y Japón tenemos luz verde para llevar la magia del deporte al mundo, siempre y cuando las competencias se realicen a puerta cerrada.

Ola cerrada, en nuestro caso, pues la mar no tiene puertas. La bocana del Tunco y El Sunzal se han convertido en burbuja de limpieza, ornamentación, y bioseguridad, en la cual toda persona (y chucho) que interactúe con los surfers están "enPCRizados" y vacunados contra el covid (y la rabia).

Yo sé; yo también quiero ir; ¿cómo es eso que el estadio topado y El Tunco vacío? Ironías de la vida; aunque pistiemos al de la entrada, la pluma no se abre. Nos tocará ver el baile marino on line (isasurf.org), junto a 20 millones de seguidores, o en TV (ESPN), con 4 millones, muchos cerveceros.

Surfers: hablando de cerveza, no olviden empacar un six del Sunzal en latas de Golden edición limitada. También hay de Punta Mango, Punta Roca, El Palmar y El Zonte, arte de nuestras playas de surf 100 % salvadoreño. "Me quito el sombrero" se sincera la lorita.

Les espera un mar con la temperatura perfecta (¡cuál wetsuit!); quiebres de derecha e izquierda; un sol picante, nuestras ostritas, manguitos y pupusitas; el verde que te quiero verde de la Cordillera del Bálsamo; el rojo intenso del árbol de fuego; la peña del Tunco que no parece tunco, las cuevas del Zonte.

Los salvadoreños les esperamos con las pilas puestas; con ganas de trabajar, y nuestros Uber, tour operadores, hoteles, restaurantes, tienditas, artesanos, y sonrisas, echar a andar. "Dejen bastantes propinas", metida la lorita.

¡Suerte a todos! Inspírense en bailar nuestras olas como nunca lo han hecho. Si no califican a Japón, premio de consolación, sabático en El Salvador, ¡qué emoción!

Disfruten el apres surf; una cantadita con Adrenalina en El Tunco hace maravillas para el alma. Los futboleros que puedan, no se pierdan el clásico Alianza-FAS el próximo domingo. Cierto, de lo bueno poco, pero recuerden que en este viaje nuestras olas; en otro, nuestros lagos, volcanes, capital cosmopolita y pueblos coloniales. ¿Cuándo regresan?

La hospitalidad del país que le urge recuperar su sonrisa los estará esperando... con manteles largos.