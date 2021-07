Es uno de los principales leitmotiv de la crítica a la política que se impregna de ese día a día, segundo a segundo, al ritmo del cambio de opinión de la gente, de la sucesión de imágenes heteróclitas y de la inmediatez de las redes sociales. Es aquella tendencia de gobernar sin hoja de ruta ni horizonte; de preferir mirar hacia abajo en vez de mirar hacia adelante. Es cierto que al caminar mirándose los pies el riesgo de caer en el hoyo de la impopularidad es menos importante, pero más presente el de chocar contra el poste de la historia.

Con esa dinámica meramente electoralista es por supuesto fácil pensar particularmente en El Salvador donde se puede precisar el cortoplacismo estructural en dos aspectos. El primero es una profundización al extremo de la mirada a corto plazo, lo que genera una inevitable y total improvisación. A cualquier hora puede surgir un cambio radical e imprevisto por todos, incluso por el que lo formula. Es imposible saber cuál será el trabajo de la próxima semana o del próximo mes porque nadie lo sabe: ni el presidente y menos aun los ministros. Cada día descubren –y descubrimos– el menú del día, surgido de la nada con la salida del sol, creado según el clima del momento, por los humores y las pasiones del mandatario.

El segundo aspecto es más bien una consecuencia del cortoplacismo, sin duda aun más visible en el caso salvadoreño: el sentimiento e ilusión de omnipotencia e invulnerabilidad. Claro, al mirarse los zapatos, la trampa está en pensar que ahí está todo, que el tiempo está enclaustrado hasta donde llega la visión reducida y creer que uno está para siempre en la eternidad. Y creer así, que todo está permitido, que ya no hay reglas ni leyes, que no pasará nada, que ¿quién les va a decir algo? ¿Dentro de cinco, diez o quince años? No conocen eso, así que no importa. Eso genera todos los vicios e infracciones que vemos desde hace dos años y muchos más.

Esa burbuja de supuesta superioridad y presunción divina se ha vuelto a manifestar estos últimos días con la lista Engel de Estados Unidos con los nombres de personas vinculadas a corrupción en el Triángulo Norte. Antes de su publicación, se sentía el nerviosismo e inquietud del gobierno, en una actitud comparable a los días previos, hace unos meses, a la publicación de la investigación de El Faro sobre las negociaciones secretas entre el Ejecutivo y la MS-13: tensión, pleitos y cortinas de humo, como el anuncio de Bukele de aumentar el sueldo mínimo unos días antes que saliera la famosa lista que no ha sido ninguna revelación, sino una confirmación.

¿Si se puede asumir una posición antiimperialista frente a la lista Engel? Por supuesto. Eso no debería producirse. Pero antes que todo, en la cadena de causalidad, lo que no debe producirse es lo señalado en la lista: la corrupción.

Fue interesante ver la reacción de los bukelianos nombrados, prisioneros de su ilusión y trampa temporal que aseguran que no les importa quedarse sin visa. ¿Cómo analizarán su reacción dentro de unos veinte años? ¿Qué harán y a dónde irán cuando la justicia salvadoreña los busque? Tendrán que esconderse en países vecinos, más cerca, terminando como terminó el que tanto critican y al que tanto se parecen.