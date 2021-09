A días de nuestro 9-11

El 11 de septiembre de 2001 cambió la vida en Nueva York y en buena parte del resto del mundo, los atentados contra las torres gemelas conocidas como el World Trade Center, el centro financiero del mundo, en la parte baja de Manhattan, marcaron un antes y un después total. Los neoyorquinos y buena parte del mundo vieron con estupor a través de la televisión cómo dos aviones de líneas comerciales estadounidenses, pilotados por terroristas, impactaron las torres y causaron su incendio y derrumbamiento. Mi hijo Rafael Jr. trabajaba enfrente y escapó por unos 8 minutos, nos llamó mientras pasaba y de lo que más impresionaba era la gente que antes de morir sofocada o quemada saltó al vacío de pisos muy altos en un macabro clavado de la muerte. Nueva York y el mundo nunca volvieron a ser igual, un golpe letal puede cambiar las cosas para siempre.

Estamos a punto de vivir nuestro 9-11, a diferencia de Nueva York no nos toma por sorpresa, pero sí impotentes, sin capacidad de detenerlo. La adopción impopular e ilegal del bitcóin como moneda de curso legal obligatoria tendrá efectos catastróficos sobre la economía del país y las finanzas de los salvadoreños, según la opinión de todos los expertos internacionales y nacionales excepto los alineados con el régimen.

A menos de una semana de entrar en vigor, el gobierno no ha logrado explicar de forma clara las ventajas de semejante disparate económico, cómo va a beneficiar a la economía del país y familiar, cómo nos meterá en una camisa de fuerza monetaria a quienes hoy disfrutamos de comerciar libremente con la moneda más fuerte y aceptada del mundo. Un artículo de la ley dice que su cumplimiento es obligatorio, otro lo pone en duda, ¿qué pasará en este mundo surrealista en que nos metimos al escoger gobierno? ¿Cómo pagará el gobierno a sus proveedores, en bitcóin? ¿Cómo pagaremos las importaciones, los salarios, los créditos externos?

Hay cualquier cantidad de puntos negativos contra el bitcóin que no se explican y nos pegarán como a las torres gemelas el 9-11. El único punto sobre el que hay coincidencia total es que será un vehículo a la medida para lavar capitales mal habidos, de narcotraficantes, delincuentes de todo tipo, funcionarios corruptos, dinero que se quiere ocultar del ojo público, qué tremendo.

Como el avión que impactó la segunda torre y selló la suerte, nos viene la nueva Constitución a la medida del presidente que promueve una serie de barbaridades y principalmente destruye el Estado democrático con garantías para los ciudadanos y lo sustituiría por ley para un Estado autoritario.

La militarización de la sociedad, el llamar a 20 mil jóvenes para enrolarse en el ejército en vez de estudiar es un despropósito monumental, da las señales incorrectas de no ir por la educación para lograr el desarrollo sino por las armas al servicio del mandatario, no del pueblo; 40 mil efectivos, para qué y con el dinero que se asignaría a salud y educación. ¿Es una carrera armamentista y existen pensamientos de opio expansionistas? Hay quienes lo sugieren, yo me niego a creerlo aunque haya visto cualquier cantidad de desatinos en el gobierno, pero no está de más monitorearlo.

No parece haber vuelta atrás, en una semana tendremos nuestro 9-11, el país no será igual nunca más.