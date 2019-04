El 3 de febrero de 2019 el FMLN sufrió su más pobre votación electoral desde 1994, lo cual le significó la pérdida del Ejecutivo luego de 10 años de liderarlo. A finales de 2015, el FMLN realizó un congreso en donde su militancia entregó valiosos aportes a la Dirección Nacional sobre el rumbo que debería tomar el partido en ese momento, los cuales fueron ignorados. El no tomar en cuenta esos aportes junto con las derrotas electorales de 2018 y 2019 hacen de esta coyuntura la mejor para realizar una revisión profunda al interior de ese partido y su dirigencia.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tiene hoy la oportunidad de reinventarse. Dicho instituto político tiene por objetivo, entre otros, luchar por construir un régimen económico, social y político de carácter socialista. Tremenda tarea tomando en cuenta lo líquido de nuestras sociedades actuales, cuya confianza y gusto por las ideologías es, en general, cada vez menor; y peor aún, reconocido el poco interés de los sectores más jóvenes de estas sociedades en el ejercicio serio de la política.

¿Cómo reinventarse? ¿Cómo lograr ese objetivo? ¿Cómo volver a ganar la confianza de la población? ¿Cómo afrontar la crisis de representación que todos los partidos políticos del país (y de buena parte del mundo) sufren? ¿A dónde ir? ¿A quién buscar? Me voy a centrar en una, tan solo una de las muchas tareas que el FMLN –y todos los partidos políticos– tiene que hacer: la renovación de los cargos de dirección a todo nivel, lo cual, se supone, sucederá en junio de este año. En este punto vale la pena recordar que se está hablando de un partido político, no de un club social, por lo que cualquier tipo de renovación que se plantee no deberá hacerse a la ligera ni de forma caprichosa, sino con método, tiempos y reglas claras, con objetivos definidos y resultados esperados concretos. El debate sobre esta renovación no debe darse sobre la base de edades, sino de capacidades; no debe argumentarse sobre la disciplina partidaria, sino sobre el compromiso revolucionario; no debe tratarse sobre las lealtades políticas, sino sobre las formas de lucha políticas; no debe enfocarse en buscar cuadros con historia, sino con experiencia.

Esta renovación pasa por que la militancia del FMLN encuentre –más allá de personas que cumplan los requisitos legales establecidos en la Ley de Partidos Políticos, los estatutos y el reglamento electoral– personas idóneas con una mezcla adecuada de actitudes, capacidades, cualidades, conocimientos, talentos, carácter, experiencia política, entre otros, que puedan y quieran dirigir ese proceso. Si la militancia del FMLN logra encontrar este tipo de gente y logra que sean estas las que lideren ese partido, seguro que volverán a enamorar, conquistar y recuperar la confianza de alguna parte del pueblo salvadoreño. ¿Difícil? Por supuesto. ¿Imposible? Pienso, creo y siento que no.