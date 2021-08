A inhalar hostilidad, exhalar paz, ¡urge!

En algo estamos de acuerdo: el que peca, tarde o temprano, paga; sobre todo cuando el pecado es perseguir el dinero fácil. No sé si usted, pero yo siento asco al darme cuenta de las cantidades que se recetaban en materia de sobresueldos.

Cantidades no aptas para país tercermundista, trending topic ante el linchamiento de la "honorable" comisión anticorrupción que, a la fecha, ha sentado en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa de la Capital del Cielo, a una exdiputada y excomandante guerrillera, a dos expresidentes (uno honorable, otro una decepción), dos vices (un abogado y una economista) y a dos ex secretarios privados, todos de ARENA, salvo la exdiputada del FMLN, quien no tuvo pelos en la lengua para decirles sus cuatro verdades. "Cagado de la risa", cacaraquea la lorita Pepita.

Esa parte sí, lorita, pero triste el escenario revanchista, con sobredosis de odio.

Una honorable comisión legislativa no usaría la cizaña con tal de linchar a sus adversarios.

Una honorable comisión legislativa no confiaría más en la palabra (bajo juramento) de un preso convicto, que en la de una exfuncionaria contra la cual la única prueba: un recibo sin firma. ¡Sinvergüenzas!, grita la abuela Carmela desde mi memoria de infancia. La exfuncionaria de PROESA y el ISSS ganó el mascón por goleada, al igual que la exdiputada. ¡Salud por las damas!

Si fuese honorable, la comisión tuviese intereses genuinos en luchar contra la corrupción, tanto del pasado como del presente, venga de donde venga.

En otras palabras, no se hiciera la de los panes con los señalamientos de corrupción de sus aliados. Señores, no solo vean en el retrovisor, vean a su alrededor.

Llamaría, al banquillo de los acusados, a los integrantes de la penosa lista Engel: la jefa del gabinete, el ministro de Trabajo, el secretario jurídico, el director de Centros Penales, los exministros de Seguridad y Agricultura, al magistrado del TSE, al diputado tricolor que fue a chotear al mundial con el dinero del pueblo, y al alcalde arenero de La Unión, quien vendió la Isla Perico. "¡Tópenlo!", suplica la lorita.

Por favor, no dejen fuera del banquillo a José Luis Merino (nom de guerre Ramiro Vásquez), ni al malía de Othon Sigfrido Reyes, también señalados por Mr. Engel. Adivina adivinador: ¿Por qué toparon a la exministra de Salud y al de Hacienda y no a estos peces gordos del FaMiLioN? O todos en la cama o todos en el suelo.

¡Dejen de destilar odio! Dejen de revolcar y humillar opositores. Dejen de proteger aliados. Dejen de disparar humo para desviar la atención de la lista Engel, de la ley del bitcóin, de la reforma constitucional, de la tregua con maras, del encarecimiento de la vida, de la situación financiera en la que nos han metido. "Bonos Basura" va calificándonos Moody’s. ¡Ouch! Duele tanto como el Shithole de Trump.

No pretendo amargarlos, en las puertas a las vacaciones agostinas, más de lo que están porque la variante Delta se llevó las ruedas, los elotes locos y las procesiones. Lo que sí pretendo, y recomiendo, es aprovechar estos días para desconecte familiar del campo minado que es El Salvador de hoy, leyendo, cocinando, ordenando, mucho deporte practicando, las Olimpiadas disfrutando, inhalando, exhalando y con dos que tres brindando. ¡Salud!

Cierro con oportuna sabiduría del dalái lama:

Somos animales sociales. Si alguien guarda rencor hacia ti, es importante mantener tu corazón abierto. El enemigo de ahora puede convertirse en el amigo del mañana. Si se comportan negativo hacia ti, y tú reaccionas con hostilidad, no habrá final al problema entre ustedes.

Pasemos a gusto en agosto inhalando hostilidad... exhalando paz, ¡urge!