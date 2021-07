A la Guantanamera se le quitó el miedo

Alcatraz, una pequeña isla en la Bahía de San Francisco, fue prisión por 29 años. De extra-seguridad, gracias a hambrientos tiburones en sus aguas gélidas. "The Rock" como es conocida, es ahora atractivo turístico; además punto de partida de "Escape from Alcatraz", una triatlón que me encantaría completar.

Cuba, la isla más grande del Caribe, ha sido prisión por 62 años. De extra-seguridad pues, además de tiburones, cuenta con gorilas autorizados para matar. A los prisioneros de la otrora "Perla del Caribe" se les ha quitado el miedo, y ahora exigen "Patria y Vida, ¡COJONES!

Están hartos de ser prisioneros. Exigen libertad para vender, comprar, ahorrar, viajar, expresarse libremente, ser dueños de sus propios negocios, reunirse con sus amados.

Están hartos de aguantar hambre, de ser los pordioseros del mundo.

Están hartos de que a pesar de que dizque producen una vacuna "Soberana", la isla entera está perdiendo la batalla contra Covido; sin oxígeno, sin medicinas, sin hospitales cool.

Están hartos de limpiarse por "ayagualo" con hojas, y echarse limón en el sobaco, pues si no hay ni pollo, ni huevos, ni carne, ¿cómo va a haber papel palín y desodorante?

Están hartos de ser el playground de chinos, coreanos del norte, iraníes, que fuman puros mientras negocian 100 años de un portaaviones que no se hunde, a 140 km del enemigo. ¿Quién da más? "Para la argolla, porque pal pueblo ni pura estaca", enojada la lorita Pepita.

Están hartos de sobrevivir con candelas, como en los tiempos de Trucutú.

El 11 de julio explotó la olla de presión en 50 pueblos y ciudades de la isla prisión: "No Tenemos Miedo" "Abajo la Dictadura"; todos al son de "Patria y Vida" el himno de la libertad.

Los bates, gases y arrestos no se dejaron esperar. En la colada se fue, directo al calabozo, el cantautor del himno, por lo que este sonó con más vigor: "Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada / A punta de pistola y palabras que aún son nada / No más mentiras / Mi Pueblo Pide Libertad / No más doctrinas / Ya no gritemos Patria o Muerte sino ¡Patria y Vida!"

A diferencia del "Maleconazo", las protestas cuando Rusia los dejó chiflando en la loma post caída del Muro de Berlín, el actual "¡Basta Ya! es en todito Cuba, no solo en La Habana. Además, ahora hay internet. Imposible amarrar y callar a toda una Nación; aunque lo bloqueen, los gringos bañarán de señal la isla prisión. Han hecho tal parche la libertad de expresión, que cantar "Patria y Vida" es ahora un delito. ¿Va creer?

Va creer la postura del FMLN al despertar del 11 de julio. ¿Cómo se les ocurre afirmar que los cubanos están "defendiendo en las calles sus conquistas de bienestar y democracia"?

Oigan la estupidez de Nidia Díaz: "Aplaudimos al pueblo cubano que resiste y lucha de manera ejemplar y patriótica contra todo intento Imperial de intervenir en los asuntos internos de Cuba soberana". Pena ajena da; a saber qué fumó, tiro de gracia para su partido. Aunque quien sabe, wachen a Lorena Peña; que ahuevada me les va pegando a inexpertos y malcriados diputados.

De acuerdo. Es moral exigir que le den en la nuca al embargo comercial; ojalá Joe regrese a las políticas más lógicas de su exjefe Barack. Aunque, para los que no lo saben, desde 2001, el embargo permite la importación de alimentos y medicamentos, lo que pasa es que no hay $$$ pa comprarlos, y el pisto cubano que no es pisto (el "CUP") solo sirve para jugar Monopoly.

Es momento que descanse en paz la dictadura cubana. Es momento de abrir las puertas a elecciones transparentes y ¡al fin libres! Es momento de Patria y Vida entonar, con un(os) Cuba Libre(s) brindar, para que la Perla del Caribe vuelva a brillar, esperemos sin tanta sangre derramar.

"Guantanamera / Guajira Guantanamera", cantan a todo pico desde el patio.