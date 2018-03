A la conciencia de los padres y madres de la patria

Lee también

Ya en uno de mis artículos anteriores publicado en LA PRENSA GRÁFICA se hizo alusión a los costos elevados de vivir en democracia que no corresponden al tamaño de la población ni al territorio, tomando en cuenta que en otros países con alta tradición de democracia el número de partidos políticos son bien reducidos y por consiguiente los gastos económicos son menores comparado con nuestro pequeño país que por naturaleza adolece de grandes recursos financieros, lo cual parece ser un tanto incongruente con nuestra realidad.Por otra parte, sería bueno que en la propuesta que será presentada a la Asamblea Legislativa se debería de limitar la reelección de los diputados y no debería de sobrepasar a dos periodos, para evitar que los diputados envejezcan y que no se conviertan en puestos heredables y de esa forma se estaría proporcionando la oportunidad a otras y otros ciudadanos salvadoreños, para que puedan aportar nuevas ideas. Asimismo se les debería bajar el salario y reducir significativamente el número de asesores y a los diputados suplentes.Si realmente se hiciera esta modificación lo más seguro sería que se estarían ahorrando muchos millones de dólares, los cuales podrían servir para resolver problemas de grandes envergadura, y así por el estilo se podría ir ordenando una serie de gastos innecesarios como el caso del Seguro Médico que se les ha venido brindando a los empleados de dicha institución, ya que no es necesario dado que para eso existe el Seguro Social que da asistencia a todos los empleados públicos y que ese monto millonario que se le entrega a las aseguradoras mejor que se lo den al Seguro Social, para que mejore la atención médica a todos los empleados estatales y privados, porque no hay que olvidar que todo el presupuesto que recibe la Asamblea Legislativa proviene de todos los impuestos que pagamos todas y todos los salvadoreños, ya que según el artículo 3 de nuestra Carta Magna se debe de aplicar la igualdad y no permitir esas desigualdades y privilegios institucionales.Porque si realmente queremos que nuestro país se desarrolle como una nación pujante, tendremos que despojarnos de todo interés egocentrista, y si la actitud de la clase política de nuestro país fuera más consciente y racional, estoy casi seguro de que con los recursos económicos que tenemos podríamos vivir en condiciones dignas y sin necesidad de estar endeudándonos con tantos préstamos internacionales y evitaríamos que los organismos internacionales nos impongan sus condiciones y que algunas veces las políticas a implementar afectan a los diferentes sectores de la población.Por lo que no dudo que en el seno de la Asamblea Legislativa existen diputados y diputadas muy consiente de contribuir con el sano desarrollo de nuestro país.