A la luz de las Escrituras Trump vs. Biden

Ya no puedo callar. ¡¡Estoy al borde de mi silla cada vez que abro noticias sobre las elecciones de EUA!! No puedo creer que estas elecciones se parezcan a las de nuestro país de 2014. Solo retrocedo en el tiempo recordando cuando en una de nuestras elecciones, la Corte no quiso dar permiso de abrir las cajas de los votos para RE-CONTARLOS.

Ya lo olvidamos porque se tuvo que conformar con el resultado que se robó ese presidente que tuvimos por 5 años. Un candidato que supuestamente ganó por 1% más o menos, y se tuvo que aceptar la derrota de uno y la victoria del otro. Creo que no es necesario mencionar nombres. Si votaste FMLN o ARENA, lo recordarás muy bien. Hubo fraude, y tuvo que aceptarse el resultado. Esos 5 años deterioraron más a nuestro país. Un país dividido y en crisis. Como está justamente nuestro socio comercial más importante.

La diferencia es que en EUA, es una reelección de un presidente de carácter fuerte y contundente. O una derrota hacia un candidato político de carrera. Muchos comentaristas internacionales y nacionales le han dado el favoritismo desde antes a este personaje. Sin embargo, hay muchos videos rondando las redes sociales de lugares claves que los simpatizantes de Trump han filmado protestando porque ven el fraude a la vista.

Hay videos donde se ven recogiendo boletos de votos después del cierre de las elecciones. Hay videos de gente protestando por las trampas que se ven a simple vista por el votante común en EUA el mismo día de la votación este martes 3 de noviembre.

No soy analista política, ni quiero serlo. Soy cristiana y como seguidora de Cristo, veo con dolor todo este lio político. Para mí, como cristiana, una reelección de Trump significa un avance en el Evangelio sin temor a ser perseguido por mencionar el nombre de Jesús. Un avance en la guerra psicológica sobre el "derecho" al aborto, el cual se quiere abolir en Estados Unidos, después de décadas matando bebés en el vientre de las mujeres en ese país. Finalmente hay un presidente que cree en la vida y que la defiende. Como cristiana veo con recelo el gane de Biden, porque se retrocede en todo sentido espiritual volviendo al libertinaje y la proliferación del derecho a matar un bebé en formación y todo el resto que viene de maldiciones sobre los países que lo apoyan. ¿Saben que la candidata a vicepresidenta por el Partido Demócrata es la líder que aprobó el aborto hasta el noveno mes en la corte suprema de California? Y no es secreto que ellos quieren aprobar que se puede "abortar" un bebé aun después de nacido y llamarlo aborto y no asesinato de un bebé nacido?

Lamentablemente, he hablado tanto con católicos como evangélicos líderes y fieles comunes, que prefieren que quede Biden solo porque les cae mal el presidente y además, Biden abre las fronteras y nos conviene a los países pobres como el nuestro. Líderes minorizan el pecado del aborto a un pecado más.

Lamentablemete, no vemos más allá de nuestras narices e intereses. No vemos lo que pasa en el mundo espiritual. Lamento mucho que aun pastores conocedores de la Palabra de Dios prefieren apoyar una agenda malévola, con tal de ir en contra de un personaje tan polémico como es el actual presidente.

Me pregunto: ¿Dónde están nuestros valores cristianos verdaderos? ¿Realmente creemos en la salvación por medio del sacrificio de Cristo? Ciro era controversial y liberó el pueblo de Israel después de la muerte de Nabucodonosor. Un acto profético. Trump es controversial y movió la embajada en una fecha profética a Jerusalén. Si lees la Biblia me entenderás la comparación. Ciro y Trump comparten su imagen en una moneda de Israel. Los israelitas han entendido perfectamente los tiempos proféticos.

Los pastores y sacerdotes y el pueblo en general que nos consideramos cristianos (católicos y evangélicos) deberíamos estar de rodillas pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y los pecados de nuestros pueblos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestro futuro en nuestros países y del resultado de la presidencia de Estados Unidos. Nuestros pueblos son directamente afectados por lo que pasa en esa nación. Los próximos días se verán demandas contra demandas según lo veo con ojo de una ciudadana común de un país como El Salvador. Oremos por que prevalezca el bien sobre el mal. El próximo presidente de Estados Unidos afectará positivamente o negativamente nuestras creencias cristianas. Bendiciones.