Junio prácticamente se acaba. Un mes de fechas especiales. La celebración del día del padre es una fecha importante para agradecer a Dios haber tenido el padre que me concedió y, sobre todo, para desear que todos los hombres padres reconozcan el poder de influencia que tienen sobre su descendencia. Influyen educando, influyen actuando, influyen trabajando, influyen en la práctica del día a día. Los hombres padres, de manera especial, tienen influencia en sus hijas mujeres porque se convierten en referente. A todos, extemporáneamente, el reconocimiento de su papel en el desarrollo humano.

También conmemoramos el día del maestro y maestra, esa ocupación de la cual depende mucho la formación ciudadana. La Constitución de la República reconoce el papel de la educación en la democracia, en la convivencia, en el crecimiento económico, en la justicia y la paz. Son los maestros y maestras quienes hacen realidad los fines de la educación, inculcando cada día los valores fundamentales en la convivencia, desarrollando competencias para la autorrealización personal y comprometiendo el talento para contribuir al bienestar colectivo. Tienen un rol fundamental en la sociedad, aunque no todos lo dimensionamos. En las aulas deberían estar los mejores ciudadanos y los mejores profesionales. En sus manos tienen el desarrollo humano.

Llegamos a la mitad del año con tres meses en cuarentena domiciliar, con tres meses dedicados a innovar en el uso de la tecnología, con tres meses de nuevos aprendizajes y experiencias que hacen valorar lo sencillo del diario vivir. Como he dicho anteriormente, volveremos a una nueva realidad, una realidad en la que ojalá prevalezcan el orden, el respeto y la disciplina. Y esto debería incluir el sistema de transporte público que anuncia reanudar labores el 7 de julio.

Durante tres meses casi no se escucharon las voces del sector. De cara a la apertura, inicia la demanda tradicional por el subsidio al transporte aun cuando no se haya prestado el servicio. Y a punto de terminar con el trato preferencial y privilegiado que les otorga la Asamblea Legislativa al no cumplir lo que la ley manda, están anunciando, otra vez, que no tienen capacidad de cumplirla. Esto se viene escuchando por quinquenios y mantienen la tolerancia en la Asamblea Legislativa y la indiferencia al bienestar del usuario.

¿Podríamos aspirar a cambiar radicalmente el sistema de transporte? Las autoridades de salud reconocen que son espacio de contaminación. Seguramente las autoridades de la Policía Nacional Civil podrían asegurar que será difícil que el sistema de transporte que hemos tolerado se someta a protocolos de bioseguridad. ¡Imposible que lo hagan! No se necesita ser autoridad pública para reconocerlo. Pero, es hora de cambios radicales. Ojalá se atrevan.

Cierra junio con un nuevo hospital. La capacidad hospitalaria se amplió, aunque deseo que no tengamos necesidad de ir a estrenarlo. Pero, genera inquietud que estén, como se dice popularmente, "desvistiendo un santo para vestir a otro". El mobiliario y equipo del nuevo hospital es prestado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Y ¿qué pasa con la demanda que tiene el ISSS? Las demandas de los derechohabientes deben seguirse atendiendo y no hay justificación para no hacerlo amparados al covid-19. Llama la atención esta estrategia, porque la Asamblea Legislativa autorizó suficiente recurso financiero para adecuar, construir y equipar. Merecemos servicios públicos oportunos y de calidad en todo el sistema de salud pública.