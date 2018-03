La reciente elección dejó la puerta abierta y los caballos ensillados, pero nada sucede por combustión espontánea. Esa recuperación pasa por ARENA que tiene que ganar la presidencial y para ello hacer las cosas bien desde ahora, profundizar en los cambios que ya inició y actuar acelerada y acertadamente, no en apariencia únicamente, cambiar de verdad en lo que necesita cambiar, ha recibido suficiente retroalimentación. Curiosamente las mayores críticas vienen de los suyos, algunas acertadas, otras no. Para decirlo más claro, nada cosmético, a la yugular desde el principio.

Las primeras grandes pruebas a superar son las elecciones de magistrados y fiscal, ambas fundamentales. Si no logran una Sala de lo Constitucional decente, todo puede irse al traste. Necesitan mayoría calificada y ya sabemos cómo negocian GANA y el PCN, han votado con el Frente todo este tiempo atrás. El éxito de esta elección es de suprema importancia. Luego el fiscal, el actual ha tenido un desempeño aceptable, hay mucho iniciado que debe terminar, probablemente reelegirlo sea lo más sabio y exigirle que acelere las investigaciones en camino.

Algo que sería un éxito enorme sería por primera vez tener una Corte de Cuentas que cumpla con su deber, que ya no se dedique a proteger a los corruptos que mandan y chantajear a los posibles adversarios políticos, ese ha sido el reino del PCN por siempre, un mensaje de cambio sería de gran impacto y para GANA y el PCN también.

La ciudadanía está muy pendiente de las actuaciones de los diputados, tan señalados y desaprobados, el renunciar unilateralmente de mutuo propio a los lujos y personal innecesario, si es posible a vehículos, limpiar si es que tienen empleados de más, sobre todo si hay parientes o injustificados y hacerlo rápido. Habrá gente que se moleste en el partido, pero deben entender que es el país que nos jugamos y el país es más importante que el partido o intereses de particulares por mucha influencia que tengan en el partido. Para terminar de rescatarlo y conservarlo en el poder es necesario ser transparente. Como dice el dicho “la mujer del César no solo debe ser buena, debe parecerlo”.

Hay muchos pendientes de la elección del candidato presidencial y se ha leído en las redes comentarios como “ojalá que el COENA no cargue los dados a favor de uno”. Con la nueva institucionalidad de ARENA el COENA no tiene papel que jugar en la elección, la maneja la Comisión Electoral Nacional, (CEN), grupo aparte, independiente que tiene el monopolio de preparar y manejar el proceso electoral y hasta ahora lo hace bien. Deben terminarlo sin reparos para evitar fracturas en el partido, y esperar que los candidatos que no ganen sean democráticos y se unan al ganador para trabajar por ARENA y el país.

Los alcaldes son quienes tienen mayor contacto con la población, allí rápidamente deben verse vientos de cambio, cero nepotismo y ganarse al pueblo entero trabajando en las necesidades de su comunidad, escuchándolos y priorizando las necesidades a atender, fuertemente apoyados desde casa matriz.

No la tienen fácil pero pueden y deben, si todos damos seguimiento, apoyo y lineamientos positivos y crítica constructiva sin ambages. El país está en una situación muy compleja y necesita cirugía mayor para ganar la presidencia.

A la yugular.