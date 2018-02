A los candidatos para alcalde municipal 2018-2021

La campaña política para ustedes ha iniciado, y ahora ya pueden pedir abiertamente el voto, pero muchos de ustedes durante meses han promovido su imagen por diferentes medios de comunicación, y es muy preocupante cómo hombres y mujeres ya como candidatos por sus institutos políticos ofrecen, prometen y se comprometen a desarrollar programas o políticas que no son competencia municipal, y me refiero puntualmente a temas relacionados con seguridad dentro de sus municipios, sin que los periodistas o presentadores de programas de radio y televisión los cuestionen por qué ofrecen este tipo de soluciones que en su mayoría son tareas de la seguridad pública por lo que no les compete a ustedes.

Hay una “moda” en especial en los municipios de mayores recursos a ofrecer sistemas de videovigilancia como la panacea, y la solución a la inseguridad de sus municipios, y es una competencia a ver quién ofrece más cámaras, botones de pánico, cámaras portátiles para vehículos y personal, internet incluido, y otros valores agregados, llegando a ofrecer “reacción armada” con los elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); la videovigilancia como está operando en la mayoría de municipios es con finalidad “forense”, llegan a decir que pondrán a disposición de la PNC los videos para que “vean” cómo robaron, hurtaron, cómo lo atropellaron o asesinaron a los ciudadanos.

Quiero hacerles una atenta sugerencia a que puedan revisar el Título III capítulo I artículo 4 del Código Municipal, en donde se establecen las competencias municipales, y en ninguno de sus veinticuatro considerandos aparecen aspectos relacionados con seguridad pública.

Es evidente que están aprovechando que todas las encuestas de opinión siguen posicionando la inseguridad como el principal problema de los salvadoreños, y al vender una plataforma municipal ofreciendo la solución a esta problemática en sus municipios lograran bajar los índices delincuenciales y lograran votos.

Recomiendo que puedan desarrollar propuestas en relación con sus competencias municipales básicas, y de esta manera estarán aportando efectivamente a la seguridad pública, entre ellas:

• Ilumine por completo su municipio

• Repare las calles que le correspondan

• Elimine focos de infección con promontorios de basura, haga eficiente la ruta de los camiones recolectores

• Transforme el entorno y las condiciones de las comunidades

• Promueva el deporte, recreación, cultura y artes

• Promueva la participación ciudadana para que aporten a la solución de problemas

• Regule y ponga en orden el transporte local y las terminales que favorecen los asaltos a sus ciudadanos

• Establezca orden y haga cumplir la ordenanza municipal con bares, barra show, prostíbulos, y otros similares

• Acuda a la PNC para legalizar y registrar su Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y no operen en ilegalidad

Que se respete el uso de parques, aceras, calles, para garantizar la libre circulación

• Presente reformas o iniciativas de ley ante la Asamblea Legislativa para impulsar reformas al Código Municipal, y Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para que puedan ser una verdadera policía municipal, y tenga por ley las competencias para operar en función de prevención y disuasión del delito y sirva a los ciudadanos, y no solo al patrimonio municipal

• Si instala cámaras de videovigilancia habilite los enlaces para la PNC y FGR para que monitoreen en tiempo real y actúen en flagrancia