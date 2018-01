A los futuros diputados 2018-2021

La campaña política para diputados está en pleno desarrollo, podemos observar todo tipo de publicidad y propaganda, los famosos recorridos en el terreno han iniciado por los que aspiran por primera vez y los que luchan por una reelección. Los espacios en las principales ciudades, carreteras, y en cuanto lugar se les pueda ubicar su rostro y eslogan de campaña son insuficientes. El 4 de marzo de 2018 es el día que se decidirá en las urnas quiénes serán los 84 hombres y mujeres elegidos como propietarios y sus suplentes que en esta ocasión van a elección popular y que seguramente van a representar en el pleno y en las distintas comisiones de trabajo. Buena suerte para todos los que aspiran llegar al Órgano Legislativo, pero es necesario que tengan plena conciencia que les esperan grandes retos a todo nivel, pero en el área de seguridad pública y ciudadana sin duda desde el día uno tendrán una gran responsabilidad que no les compete únicamente si integraran la Comisión de Seguridad Publica y Combate a la Narcoactividad, les animo a que no piensen y se continúe en la línea de incrementar las penas que no constituyen ningún tipo de disuasivo en la mente criminal.

De igual forma la mayoría de delitos que se cometen en el país están tipificados, ya tienen una normativa en los códigos Procesal y Procesal Penal, por lo que no es un trabajo de más y nuevas leyes como medida principal, sin duda el trabajo legislativo tiene una dinámica que debería estar acorde de cómo está mutando el crimen organizado, ya que países en desarrollo usualmente el crimen organizado va delante de las leyes.

Por lo anterior les sugiero cinco semanas antes de las elecciones que puedan considerar desde ya que les esperan muchos compromisos con el país para revisar y proponer las reformas respectivas en las siguientes normativas mínimas:

• Decreto de las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión (segunda renovación)

• Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal

• Ley anti extorsiones

• Ley especial contra actos de terrorismo

• Privación de libertad de personas en el contexto actual del crimen organizado

• Desplazamientos forzados internos

• Violencia de género contra las mujeres con enfoque criminológico

• La propuesta de la CSJ de desaparecer los Juzgados especializados contra el crimen organizado

• Presupuestos ordinarios y extraordinarios para la FAES, FGR, PNC, PDDH, PGR

Es importante que tomen en cuenta a la FGR con sus opiniones técnicas y criterios que es la que utilizan estos cuerpos legales para presentar demanda en sede judicial, y tener los acercamientos con el Órgano Judicial para que se pueda eliminar todo vacío legal no considerado, y que solo con una adecuada comunicación se pueden solventar. Los grandes temas de país para legislar son seguridad, economía, salud y educación, Dios les bendiga y les ilumine. El país lo requiere.