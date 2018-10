A medida que se acerca el 3 de febrero las ansiedades y las incertidumbres se van haciendo más y más desafiantes

El escenario político nacional se encuentra cada vez más saturado de ansiedades y de incertidumbres por lo que puede suceder durante los días, semanas y meses por venir en relación con las decisiones pendientes e inminentes que inevitablemente tendrán que producirse en áreas de la más alta sensibilidad para el desempeño y la suerte del país. Sin duda, y como es natural que así sea, la elección presidencial que se llevará a cabo el domingo 3 de febrero del año próximo es lo que concentra las mayores emociones, porque estamos enfrentados a una prueba política y ciudadana de especialísimo relieve por muchas causas y motivos. Hay que destacar, sin embargo, y lo hacemos con todo el énfasis pertinente, que pese a la atmósfera de gran tensión, hasta el momento no se ha producido ni siquiera un amago de violencia dentro de la contienda en marcha; y esto nos revela, una vez más, que los salvadoreños estamos comprometidos a fondo con nuestro proceso nacional, aunque éste siga teniendo tantas incoherencias, insuficiencias y deficiencias. A partir de ahí hay que hacer todos los otros juicios de valor que se requieren para enmarcar y detallar lo que está dándose en el ambiente.

En razón de la ya larga experiencia vivida desde que iniciamos este período histórico que se abrió inmediatamente después de que concluyó el conflicto bélico por la vía política, los salvadoreños contamos con una serie de recursos interpretativos de la realidad que hay que ir aplicando en cada tramo del recorrido que hacemos sin cesar. Dentro de ese despliegue de situaciones, el desafío político que se nos presenta en el momento actual hay que verlo, asimilarlo y tratarlo como una oportunidad de tomar decisiones en función de presente y de futuro. No es casual que tengamos enfrente un reto como el que hace visible en el más alto nivel de la conducción nacional. ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños el próximo 3 de febrero, o un poco tiempo más tarde si hay necesidad de una segunda vuelta? Pues, independientemente de lo que salga de las urnas, lo que viene es una prueba de realidad como nunca se ha dado en nuestro desenvolvimiento de posguerra. Ahora, ya no son las ideologías las que pueden imponer sus respectivas obsesiones: hoy es la realidad la que se está posesionando del lugar que le corresponde, sin alternativas.

Todo lo anterior significa, en términos analíticos, que lo que hoy se nos presenta como situación aparentemente incoherente o inconsistente es en verdad una expresión del desenvolvimiento evolutivo que viene desplegándose desde que inició el proceso actual. Entonces, no tendríamos que sorprendernos de lo que pasa de manera específica en el plano político: la apertura del espacio tradicional, con lo cual ya no sólo existen las opciones partidarias conocidas sino se halla presente una nueva opción que no es partidaria sino personal. Todo esto preocupa, porque no sólo se trata de una apertura hacia lo desconocido, sino porque lo que estamos viendo rompe la comodidad de lo que por tanto tiempo fue lo usual.

Como requerimiento explícito de los tiempos que corren, debemos tener plena conciencia de que tanto la política como los políticos están expuestos a una demanda de efectividad que no tiene precedentes. Eso es lo que todos tendríamos que reconocer y asumir como exigencia que surge de la misma naturaleza de los hechos tal como se presentan en el momento actual. Si se analizan desapasionadamente las señales que van surgiendo de los distintos núcleos ciudadanos, lo que surge de modo infaltable es la demanda y el reclamo de que las cosas funcionen como debe ser; y como durante tanto tiempo no ha ocurrido así, lo que tenemos hoy es un brote de impaciencia que puede tener consecuencias de muy alto riesgo. Por todo ello, los que aspiran a gobernar y los que lleguen a hacerlo tienen el deber elemental de acoger a fondo los mensajes de la ciudadanía, y no sólo para aceptar que están ahí, sino para convertirlos en iniciativas y en proyectos que puedan ser realmente efectivos.

Dentro de 99 días los salvadoreños estaremos frente las urnas para expresar nuestra decisión sobre quiénes nos gobernarán en el período 2019-2024. Ya casi no hay tiempo y cada minuto cuenta. A estas alturas, y dadas las condiciones imperantes, el rol ciudadano es el que tiene que sobresalir. Nosotros –cada uno de nosotros– tenemos que recorrer todos los folios del fenómeno real, haciendo desde ahí los juicios pertinentes. El país que nos espera depende de lo que pensemos hoy y de lo que decidamos mañana.