A mi padre

Este mes celebramos a dos importantes figuras en la vida de una persona: la de un padre y la de un maestro. En especial para mí, como hija, doy testimonio de que la relación con mi papá fue trascendental, a pesar de que no era una persona muy expresiva ni de muchas palabras, pero recuerdo que sus palabras coincidían con sus acciones y pensamiento. Además, recuerdo las conversaciones sobre variedad de temas en las comidas y sobremesas. Pienso que, para una hija, la imagen masculina de paternidad ayuda a equilibrar la educación, porque, generalmente, empujan a sus hijas, niñas y jóvenes, a desplegar las alas al exterior del hogar dejando de lado el miedo…

Son los papás quienes animan a sus hijas a experimentar los retos deportivos, profesionales, académicos y de investigar más allá de los límites que ellas pensaban… Son ellos quienes muestran con su actitud hacia la madre cómo ha de ser el modelo masculino entre varón y mujer, tanto en la casa como en negocio, la sociedad y en el matrimonio. Es el padre en el hogar quien da el ejemplo de qué esperar en la relación de pareja, mostrando con la madre y esposa los valores de amor incondicional, equidad, solidaridad, compañerismo, buen humor, ternura, respeto, complicidad sana, complementariedad, colaboración, corresponsabilidad y apoyo incondicional en las metas del uno con la otra y viceversa.

Estoy consciente del privilegio de haber contado con un padre amoroso y, además, la de tener un padre en el esposo de mi madre, con quien se casó después de 8 años de viuda, cosa que lastimosamente en esta época no le sucede a muchos niños y niñas, que se ven afectados por la falta de papá y mamá por la migración, por la violencia que cobra la vida de los padres jóvenes, o porque no hay educación en paternidad responsable. Urge educar a los jóvenes en una afectividad y sexualidad humana que incluya valorar la familia desde la relación equitativa y de amor matrimonial como meta final.

Efectivamente, la familia es la primera escuela de igualdad entre ambos sexos y de ciudadanía responsable. La condición de filiación o de ser hijo e hija supone pertenecer a una familia, entendida esta como una comunidad de personas ligadas por una unidad de procedencia. La correspondencia física de esta primera comunidad (hombre y mujer, uno con una y para siempre) es lo que forma la casa, el hogar. Lo natural es que este hijo e hija pertenezcan a una estirpe y no solo a un núcleo familiar reducido.

"No tener familia entraña no ser hijo de nadie, ser huérfano, estar desvalido. La orfandad suele traer consigo diversas formas de miseria. La más grave de ellas es la miseria afectiva: carecer de seres a quienes amar y por quienes ser amado. Vivir solo es prescindir de la familia. Únicamente un planteamiento individualista puede llevar a elegir esta forma de vida y encontrar en ella cierta felicidad. Una persona sin familia es normalmente desgraciada, aunque no lo reconozca. Ser padre y ser madre es el modo natural más normal de prolongar el ser varón y ser mujer. Ambas cosas conllevan una dignificación de quienes lo son; les hace ser más dignos porque supone haber sido origen de otros seres humanos. La única superioridad natural y permanente que se da entre las personas es esta: la que un padre y una madre tienen respecto de sus hijos. Aunque a partir de la juventud sea solo una autoridad moral, y ya no una tutela física, se conserva siempre: los hijos veneran a los padres siguiendo una inclinación natural, que lleva a reconocer que el don de la vida, y todo lo necesario para llegar a ser personas maduras, lo han recibido de ellos. A este sentimiento se le llama piedad". Ricardo Yepes Stork, "Fundamentos de antropología" o en https://www.almudi.org/articulos/2879-El-amor-como-tarea-Ricardo-Yepes