A sacar nuestro buey de la barranca

Aunque los milénicos no lo crean, érase una vez en la que El Salvador fue el país de la sonrisa; los yunques de su industria chisporroteaban, la inversión y nuestra mano de obra eran envidia de Centroamérica; nuestro agro también. Los cipotes de mi generación éramos pate chucho, solo fregando en las calles. No existían muros en los vecindarios, ni plumas en los pasajes, ni un ejército de vigilantes privados. Tampoco existían las trabazones, y la vida se recorría a menos revoluciones.

Pero, entre 1980 y 1992, la guerra por la justicia social estalló, y nuestro Pulgar se convirtió en campo de batalla, por el dominio mundial, entre los gringos y los rusos.

El partido del presidente que firmó la paz se enquistó en el poder 20 años, y la cosa pública, como su hacienda privada manejó. Con razón que el pueblo con su voto los echó (2009), saltando al vacío con el candidato de la exguerrilla: un locutor de doble significado: locutor de noticias, y loco, un tanto cuto, y bastante torpe. "Además cobarde y mañoso", gruñe la lorita Pepita, seguro refiriéndose a su asilo chez Ortega.

Culpa de 12 años de guerra, que asesinó a 100 mil hermanos (Calín Alfaro senior incluido), a 20 años del partido de la hacienda, y a 10 del partido del locutor, ahora sonreímos menos y lloramos más.

La inversión grama más verde buscó, el agro se secó, el yunque se apagó. De cabeza de león pasamos a cola de ratón en la región. Nuestras ciudades se amurallaron, las plumas y los COSACE de Mecafé & Co. brotaron, y los cipotes frente a la tele se encerraron. También nuestras calles de peroles se llenaron, y hoy la vida se recorre a toda revolución.

Para acabar de amolar, la paz en el 92 se firmó, pero la guerra continuó. No pelean soldados y guerrilleros, pero sí mareros; no se dan riata en el monte, pero sí en nuestras calles; no se hacen los bigotes algunos generales pero sí muchos políticos.

Como resultado de este zaperoco, el país de la sonrisa se convirtió en el país de la desgracia. Con razón el 3F nuestro pueblo eligió no al candidato de la hacienda ni al del partido guerrillero, pero sí a un anti político redentor.

¡Momento! No seamos tan pesimistas. Estamos jocotes, pero NO del todo fritos. ¡SÍ podemos sacar a nuestro buey de la barranca!

En El Salvador tenemos la dicha que se respeta la institucionalidad, es decir, los 3 poderes de Estado. Usted y yo podemos escribir y decir lo que nos ronque la gana, la lora también: "FMLN te guste o no te guste, en 24 días, te vas", se oye desde el patio.

Le guste o no le guste, apláudale a Paco Flores (QDDG) por la dolarización (2001), gracias a la cual no sufrimos de desorbitada inflación, y podemos prestar pisto a largos plazos con intereses bajos.

Puede ser que, culpa de la emigración y el efecto hueva de las remesas nuestra mano de obra ya no sea la envidia de Centroamérica, pero seguimos echando riata, edificando megaproyectos y propiedades verticales; muchos con gusto, producto de un nuevo enjambre de arquitectos y diseñadores que se van a los penaltis con los del primer mundo (Tania Alfaro incluida).

A los penaltis también se van los nuevos chefs que hacen agua tanta boca con sus inventos de todo precio; los diseñadores de moda, los publicistas (Calín Alfaro junior incluido); los programadores de apps (aplausos para Applaudo). Nótese que digo los, y no "los y las", pues no hablo FMLN.

Sé que estamos por saltar al vacío otran vex, y que es probable que nos vuelva a salir el tiro por la culata, pero ¡basta ver el vaso medio vacío!

Toca darle el beneficio de la duda al que, nos guste o no nos guste, desde el sábado 1 de junio, será nuestro presidente. "No me gusta" aturra los ojos la lora. Al menos no volveremos a "morder la mano del que nos da de comer", como recién afirmó su nueva canciller.

De acuerdo, Alexandra; la Gran Nación se necesita para sacar el buey de la barranca. No se necesita el faro que iluminó al profe, ni tanta polarización; ni la maldita corrupción, ni la triste incapacidad, ni la falta de autoridad. Los brazos debemos descruzar, ponernos a trabajar, la crítica y los lamentos mermar.

Volver a ser el país de la sonrisa, envidia de Centroamérica, es tarea de todos los verdaderos salvadoreños.

"Wake up!" grita la embajadora Manes.