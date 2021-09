A toda velocidad

Señalan a Bukele de montar una dictadura sin leyes ni instituciones independientes, todos los poderes subyugados a él, la dictadura más rápidamente instalada en el continente sin un golpe militar. Aquí a partir de elecciones democráticas Bukele y su séquito fantasma de venezolanos en la sombra y algunos locales de menor rango han desmontado la democracia y la libertad en una carrera desenfrenada.

Lograr ese objetivo no habría sido posible sin violar la Constitución cualquier número de veces y de hacer nombramientos ilegales y espurios de magistrados de la CSJ, del fiscal impuesto, de los nuevos magistrados, ahora de aproximadamente 190 jueces, destituyendo su autoridad pero con coacción y amenazas a los legítimamente electos, a algunos los sobornaron ofreciéndoles 1 año de salario si renunciaban y cero si no lo hacían a otros los coaccionaron con seguimientos policiales y amenazas. Hay quienes llaman a esto último la gran estocada a la democracia. Puede serlo, pero esta ya estaba muerta con la concentración de poder del dictador, controla todo, sus dependientes son cada vez más agresivos y dictatoriales, aunque hagan el ridículo con tanta frecuencia cuando los diputados oficialistas opinan o amenazan públicamente.

Hay un gran sentimiento de rechazo como se evidenció en la gigantesca marcha del 15S, el Sr Bukele tiene todas las condenas internacionales y eso le cambia la narrativa.

¿Puede salirse con la suya? Su impedimento es financiero, hay quienes estiman que tiene combustible para 2 meses y sus opciones son pocas. Si se queda con los fondos de los cotizantes a las AFP no le servirá de mucho, casi toda esa masa monetaria está invertida en títulos de gobierno, no le resuelve la situación, solo aumentaría el rechazo de los miles de cotizantes dueños de sas pensiones y se metería en incumplimiento de tratados internacionales.

¿El FMI? Es la más lógica de las opciones, pero las condiciones de la multilateral son de que retroceda en el golpe de estado y otras condiciones que ha dicho que no retrocederá.

¿China? Puede ser, dinero tienen, pero su modus operandi en camino a ser la primera potencia económica mundial, no ha sido la de regalar dinero, han adquirido valiosos países construyendo la Ruta de la Seda sobornando gobernantes, luego metiendo a los países en proyectos multimillonarios, financiados por ellos, al no ser pagados los préstamos se quedan con valiosas propiedades que sirven a su propósito de la Ruta de la Seda. No parece estar en el guión que siguen por más de 50 años, entrar en un conflicto geopolitico con EUA por un país de tan poca importancia para ellos como El Salvador, tienen conflictos muchísimo más importantes como Taiwan, Singapur y Japón.

Claro, sin entrar en un conflicto geopolítico siempre pueden recurrir a su modus operandi, sobornar funcionarios, endeudarnos a morir en proyectos enormes como suele ofrecer el Sr Bukele y luego quedarse con nosotros.

El periodismo investigativo de EUA ubica a la mafia de operadores politicos Venezolanos, como agentes de colocación de créditos y compra de países. ¿Por que? En una maniobra de cobertura, han comprado a la oposición venezolana, por si las cosas cambian en Venezuela que les debe cientos de miles d millones de dólares y tendrían amigos a quienes cobrarles si el esquema de Maduro es defenestrado.

Algo importante que mencionar, los EUA de Trump apoyaron e impulsaron la campaña de Bukele creyendo que saldría bueno, es difícil pensar que no sabían de los acercamientos de los Bukele con Hanna.