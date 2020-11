A votar por rostro, NO por bandera

La palabra dinosaurio proviene del latín, y significa "lagarto terrible". Al escucharla, recuerdo al padre dinosaurio (Earl) y a la mamá dinosauria (Francine), con sus tres hijos Robbie, Charlene y Peque, de la serie "Los Sinclair". Además, se me viene a la mente tanto político en la palestra nacional; aquellos que, con 20 y 30 años de ejercer, NO entienden la palabra renovación, y ven de menos a las caras frescas que surgen en sus partidos.

Me indigna ver (nuevamente) al Dr. Norman Quijano con su imagen y voz cansada, aspirando a un puesto en el PARLACEN; y a Milagro Navas, por los siglos de los siglos en la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. También indigna ver a Milena de Escalón, en busca de la reelección, como alcaldesa de Santa Ana. Señores del COENA, ¿no se han dado cuenta de que estamos hartos de estas caras? ¿O están jugando a perder?

Por otra parte, da cólera ver a un FMLN más fracasado que nunca, sin renovarse ni quitarse el olor a guerrilla, o a explosión de coche bomba. Ni se diga a semejantes como Gallegos, y compañía, socando por los famosos residuos.

Tenemos una oposición obsoleta sin dirección, más vieja que Matusalén, que parece estar sirviéndole el poder absoluto, en bandeja de plata, al actual malintencionado partido de gobierno. Un partido, sin ética ni filtros, al que se le meten las ratas por debajo de la carpa.

Tenemos una oposición con politiqueros que creíamos que era prácticamente imposible que resurgieran, o volvieran a ser protagonistas, dado sus desafortunados, inconsecuentes y terribles antecedentes, pero se vuelven a decir presente.

Hoy, con el cinismo que les caracteriza, se autoproclaman como la opción de la redención social; como los únicos defensores de las grandes masas empobrecidas; como los grandes artífices del cambio, del combate a la corrupción y la impunidad. Nadie les cree.

También tenemos, en GANA y PCN, un retajo de oportunistas camaleónicos que solo piensan en su pellejo; sin principios, ni valores, ni moral que guíe su conducta. Recuerdo cuando el Sr. Ponce se oponía a la licitación del puerto Cutuco junto al FMLN; ¿y entonces? El tiempo les ha contestado su fracasada politiquería.

Vuelven pues, los dinosaurios de la política, con engaño y cinismo, y hasta con "new looks". De nosotros dependerá que estos Tru Cutucs mantengan o no a nuestro país en el parque jurásico en que nos encontramos. Gritemos con nuestro voto: Prehistóricos de la política salvadoreña, ¡Fuera!

Ahora bien, cuidadito pasamos de Guatemala a Guatepeor, con los oportunistas del partido oficial. Menos mal podremos elegir entre nuevas caras, y descartar el curtido revuelto de politiquería obsoleta y corrupta. Decirle NO MÁS al tufo a oportunismo e incapacidad. No a los hijos de papá dinosaurio, que a toda luz entrarían a copiar las malas mañas.

Febrero de 2021 debe ser el mes del anti-dinosaurio, rechazando las caras viejas y sucias, y seleccionando las que tengan capacidad y no antecedentes ni tufo a corrupción y amaños.

Rechacemos también a los que mantienen la Asamblea y alcaldías llenas de asesores inútiles y sobresueldos. ¡Fuera! Todos a limpiar y dignificar nuestra política votando por caras, y no por bandera, un privilegio que nos heredó la CSJ anterior. Aprovechémoslo.