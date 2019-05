APP: una apuesta estratégica que debe aprovecharse

En un país como El Salvador, en donde abundan las necesidades y los recursos fiscales son bastante limitados, es primordial contar con mecanismos como los Asocios Público-Privados (APP) que permiten al Estado obtener mediante la inversión privada los fondos necesarios para crear obras de infraestructura, los cuales buscan tener un impacto social en aspectos tales como construcción y equipamiento de escuelas y hospitales, tratamiento de agua, construcción de carreteras, aeropuertos, etcétera, tal como ya se hace con mucho éxito en otros países.

La Ley Especial de APP fue aprobada hace más de 5 años, cuyo anteproyecto fue sometido a la discusión legislativa por parte del anterior Gobierno, en un ambiente que careció de homogeneidad de visión dentro del mismo, y con una fuerte oposición de carácter ideológico de parte de su partido político. Esto pasó porque no se quiso entender en qué consiste la figura ni las experiencias internacionales, además erróneamente se planteó que era una privatización, cuando no es así, pues el Estado no pierde la propiedad de los bienes estatales.

En el Infrascope 2019 que publica The Economist, el cual mide la capacidad de los países para implementar los APP, El Salvador aparece bien evaluado y en particular en el rubro de regulaciones, en la posición 3 de 67 países y con una puntuación de 88/100. Esto quiere decir que contamos con una buena normativa, y que lo que se necesita es creer en la figura y sacarle el mejor provecho, pues por ejemplo, a la fecha no hay ningún APP en funcionamiento. Los primeros que fueron planteados para ampliar y modernizar el aeropuerto y para generar energía eólica fueron descartados. La buena noticia es que en un foro organizado recientemente por la Dirección de APP de PROESA, se presentó una serie de proyectos que están preparándose.

La semana pasada, el BID organizó en República Dominicana el PPP Américas 2019, en el cual se llevaron a cabo discusiones sobre APP con participantes de los sectores gubernamental y privado de la región, para intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como conocer experiencias exitosas de APP creando infraestructura que ha contribuido al desarrollo económico y social de los países, tal como ha sucedido en Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Jamaica y Costa Rica, entre otros.

Algunos aspectos clave que se requieren para el éxito de los APP son: la capacidad institucional del Estado para estructurar los proyectos y gestionarlos cuando estén en ejecución; que haya un adecuado estudio y asignación de riesgos; que estén alineados con un plan nacional de infraestructura y de desarrollo; que cuenten con los mecanismos necesarios de transparencia; un adecuado sistema de solución de controversias, entre otros.

Ojalá el nuevo Gobierno le apueste estratégicamente a promover los APP, a fin de que se pueda crear la infraestructura que tanto se necesita, por ejemplo, para mejorar las escuelas y los hospitales. Se necesita creer en la figura y conocer las lecciones y buenas prácticas internacionales y de esa forma echar a andar proyectos con alto impacto social, que vendrán a beneficiar a los más necesitados, y que de otra forma difícilmente se podrían hacer en El Salvador, pues no se cuenta con los recursos públicos suficientes para ello.