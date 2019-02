ARENA busca metamorfosis, no cambio de piel

El pobre resultado electoral, con una fórmula presidencial muy capaz, llama a la reflexión y la necesidad de cambio. No se pueden tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Esta reflexión debe ser colectiva y dirigida por expertos externos al partido, los mejores que pueda conseguirse, deben analizarse con cabeza fría muchas cosas, mas allá de las reacciones inmediatas de tanto "general después de la batalla", reacciones viscerales, algunas quizá atinadas, que solamente abonan si, más que señalar culpables, ofrecen soluciones que aguanten análisis y el debate interno, con cuidado de que las reacciones incendiarias no quemen la casa. Deben privilegiar a las cabezas frías, a los inteligentes, a quienes tienen buena trayectoria, fuerte fibra moral y no buscan prebendas.

Se impone un análisis profundo conducido por expertos que ayude a identificar fortalezas y debilidades del partido, a comprender el nuevo entorno en que se mueven y se moverán en los siguientes 20 años las tendencias mundiales y del país y en ese escenario, diferente del de su nacimiento, redefinir su ideario de partido liberal moderno, amante de las libertades y el estado de derecho, conciencia social efectiva, y creíble, acorde a los tiempos. Ese ideario puede conducir ordenadamente a las reformas de reglamentos y estatutos que fueran necesarios, bien estudiados y en forma pragmática. El ejercicio debe tener los insumos de tanta gente como se considere necesaria. En el mejor estilo de una planificación estratégica.

Deben estudiarse bien las causas de la derrota, las coyunturales como el efecto Saca y el poco estudio y comprensión del fenómeno del populismo que se da en el mundo, de Bolsonaro a Trump, y las estructurales como organización y liderazgos obsoletos y el fondeo no estructurado para ser sostenible. ARENA pautó menos en medios que Gana y el FMLN, que obviamente dispusieron de más recursos, de fuentes que difícilmente declararán. Eso no siempre se repite, pero los fondos son fundamentales.

Una más compleja en este mundo cambiante es cómo se recupera la mística y amor a los colores, cómo se logran nuevos adeptos, cómo se desprende del desprestigio por hechos reales o fabricados, pero que forman parte del ideario colectivo.

Debe partirse de que ARENA es un partido fuerte con 138 alcaldías y 37 diputados, debilitado por el resultado electoral, prepararse al ataque que sufrirá desde el Ejecutivo para robarle alcaldes y diputados con poder y dinero. Ya algunos se ofrecieron de entrada, puede haber más, pero deben hacérselo lo más difícil posible, sin expulsar a nadie para no facilitar el transfuguismo, que la Sala de lo Constitucional previó con su sentencia al respecto.

Hoy ha sufrido un golpe duro. Si no se organiza debidamente en la elección de diputados y alcaldes, el peligro a su salud o a su vida es mayor. Mientras más rápido cambie lo que debe cambiar, con el dicho que se atribuye a Napoleón, "despacio que tengo prisa", puede salir fortalecido, listo para enfrentar ese reto y el de los siguientes 20 años.

Por supuesto los liderazgos siempre son cruciales. Lo primero: quién o quiénes conducen el proceso de planificación estratégica, como Ricardo Martinez y el mismo Mauricio Interiano, que sale del COENA pero puede ser instrumental en la recomposición y otros que puedan unir en el ejercicio de análisis.

Luego saldrán los perfiles de los nuevos liderazgos lo más científicamente posible.

ARENA necesita una metamorfosis, no un cambio de piel.