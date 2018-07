ARENA en la semana

“ARENA ha dado buenos pasos, apertura al crear instituciones internas, Interiano bien evaluado en COENA, Carlos Calleja de mucho futuro para el país de gran pegue con humildes y jóvenes, sencillo y preparado. Acertada coalición con PCN y PDC, ahora posiblemente será candidata a VP una elección estelar, Carmen Aída Lazo”.

El FMLN ha sido mal gobernante, si cayéramos en manos del populismo del líder de NI, calificado de ególatra, mesiánico dictador y opaco en el manejo de la cosa pública, se predice que su gobierno, Dios no lo quiera, sería más desastroso que el del FMLN. Es importante pues, para el país que gane ARENA mejorado, corrigiendo los vicios y rescatando las virtudes del pasado. Volviendo a sus orígenes, siendo el partido de todos los sectores, más inclusivo y abierto, siendo su norte la libertad y la justicia, combate a la corrupción, reducir la inequidad y la pobreza.ARENA ha venido haciendo una renovación y apertura desde hace algún tiempo, ha creado instituciones internas que atienden diferentes áreas. La presidencia del COENA de Mauricio Interiano, de buena fibra moral, ha ganado la simpatía de mucha gente dentro y fuera del partido. Con la candidatura a presidente de la República de Carlos Calleja, rostro fresco, atractivo a la población, bien preparado, humilde y dulce que atrae multitudes sin acarrea gente y circula entre ellos sin guardaespaldas ni francotiradores, ARENA se encamina ganar la presidencia. La gente ve en él un presidente más de acuerdo con lo que desean.

A estas caras e ideas nuevas les ha costado y les cuesta, quienes han mandado en el partido como la fracción, algunos líderes internos y algunos grandes donantes, no quieren soltar lo que han tenido, comprensible, sin embargo van por buen camino. Un buen paso la coalición con los partidos de derecha, PCN y PDC, juntos pueden lograr los 1.5 millones de votos para ganar la presidencia.

Otra buena noticia, parece que la candidata a vicepresidenta será Carmen Aída Lazo, se anotarían un 10. Ella es Cum Laude de la ESEN en Economía y Negocios, maestría en Economía aplicada en la Pontificia de Chile y Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Decana de la facultad en la ESEN, docente, comprometida con el desarrollo de jóvenes y empoderamiento de mujeres y pobres, ha sido asesora de Fomilenio, de la Secretaría Técnica, del PNUD, directora de la Superintendencia de Competencia, pertenece a diversas instancias de la sociedad civil en buenas causas, es “no solo representativa de la ciudadanía, sino representativa crítica hacia los partidos políticos”, dijo de ella Rodolfo Parker, de la DC, ha hablado muy bien de ella Memo Martínez, del PCN, y Carlos Calleja la apoya.

Carlos apoyó una enmienda constitucional sobre el agua, en sintonía con lo que necesita el país y quiere la gente. Esto desmiente de una vez la cortina de humo levantada por el FMLN y afines sobre supuesta privatización del agua, algo inexistente, utilizado como distracción de atención al saqueo público de Funes y su protección al prófugo (quizá pudieran salir involucrados gente en el gobierno) y su vergonzoso apoyo al gobierno genocida de Ortega-Muriilo, temas que la población rechaza.

Calleja y los modernizadores de ARENA han enfrentado rechazo de los conservadores, algunos dicen que del fundamentalismo religioso e intolerancia a ideas diferentes de algunos miembros de la dirigencia y actores importantes en ARENA, que no han comprendido que su agenda no alcanza para ganar una elección, que el partido no es de ellos, que nació como el partido de todos los sectores y hay que volver a las raíces, que si ARENA no se renueva ni se abre a personas e ideas, no tiene posibilidades de ganar. Su intolerancia hace peligrar la vigencia y futuro de ARENA.

Ánimo, Carlos Calleja y Mauricio Interiano, a renovar agenda, tiene suficiente apoyo, si bien hay conservadores intolerantes y algunos, radicales, son muchos más los que desean apertura y acercamiento a la juventud y a los no areneros y así poder llegar a 1.5 millones de votos para ganar la presidencia.