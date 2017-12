ARENA y el FMLN frente a las elecciones

Las elecciones de diputados y alcaldes están a unos días, es interesante analizar las posiciones de ARENA y FMLN, preparación, aceptación, organización territorial, manera de funcionar, financiamiento, motivación, mística, disciplina de seguidores y activistas y factores exógenos que les ayudan o perjudican. Virtualmente todas las encuestas muestran un altísimo número de desaprobación al gobierno, casi 65 %, también muestran que la intención de voto del FMLN ha caído aun entre su voto duro, la intención de voto para ARENA supera al FMLN pero no refleja el grado de descontento con la gestión de los últimos dos gobiernos, quizá no son vistos como un partido en proceso de apertura, que si bien ha comenzado a suceder, afuera no se percibe suficiente, no entusiasman del todo a los que no tienen partido y tampoco a los jóvenes de 30 para abajo, al menos como se esperaría dados los tremendos resultados de los últimos dos gobiernos.