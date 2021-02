Abogado, vote

El próximo domingo 21 de febrero serán las elecciones para escoger candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

Con las reformas constitucionales producto de los Acuerdos de Paz, se introdujo un proceso de elección de las magistraturas de los más altos tribunales con la participación del gremio de abogados. La Constitución nos ha otorgado un privilegio del que carecen otros sectores de la sociedad; nos corresponde usar esa oportunidad con responsabilidad.

De una lista de veinticuatro candidatos propuestos por distintas asociaciones de abogados debemos escoger a quince. Estos se sumarán a otros quince que serán escogidos por el Consejo Nacional de la Judicatura, y de esa treintena de abogados la Asamblea Legislativa escogerá a quienes serán magistrados de la Corte Suprema de Justicia por los próximos nueve años; uno de ellos ocupará una silla en la Sala de lo Constitucional.

En estos tiempos en que la Constitución se ha visto bajo asedio resulta de particular importancia que los abogados participemos. Hay que ir a votar el próximo 21 de febrero; y debemos tener el cuidado de escoger, de entre los veinticuatro candidatos y candidatas, a aquellos que hayan demostrado en su trayectoria profesional un compromiso y lealtad con la Constitución. El CEJ ha propuesto a Francisco Díaz, Martín Martínez, Jaime Campos y Ricardo Tablas, profesionales íntegros y de alto nivel profesional.

Las fiestas y repartición de artículos promocionales que hagan ciertos candidatos para intentar conseguir su voto son humo inútil. Inclinar el voto por tales nimiedades desdice de la dignidad que representa ser un abogado de la República.

Los vínculos y conexiones que el abogado votante tenga con cierto candidato tampoco deben ser el parámetro para escoger. No son las puertas de los jueces, sino la de la justicia, la que debemos procurar que permanezca abierta para todos en igualdad de condiciones. Es en la seguridad jurídica que ofrezcan magistrados probos y con solidez técnica donde encontraremos el potencial para ejercer nuestra digna profesión.

Y en estos tiempos en que la separación de poderes resulta particularmente amenazada, es cuando debemos tener un particular cuidado en escoger candidatos que garanticen independencia.

Sobre esa característica nos ha dicho la Sala de lo Constitucional: «La búsqueda de la independencia no implica negar el hecho que los jueces, como cualquier ciudadano, poseen ideología y convicciones políticas determinadas; no se trata, pues, de buscar una asepsia ideológica en los juzgadores o una actitud apolítica de éstos, sino de procurar que ello no se transforme en un compromiso efectivo de defensa, promoción o apoyo del proyecto de un partido político a través de su vinculación formal o material con éstos. Dicho de otra forma, en tanto que la independencia se ha establecido como un principio que guía y garantiza la función jurisdiccional, requiere que jueces y magistrados se mantengan libres de toda influencia o conexiones inapropiadas, formales o materiales, que pudiera producir injerencias indebidas o subordinaciones fácticas a intereses partidarios y de otro tipo».

En estos tiempos en que muchos aprecian como virtud el sometimiento incondicional a un órgano del Estado, es cuando más debemos recordar que el poder absoluto nunca ha traído desarrollo ni justicia en nuestra historia. Solo el poder controla al poder; y hoy un órgano judicial independiente es más necesario que nunca.