¡Abran los parques!

Desde que inició el ataque de Covido, en marzo pasado, todos nuestros gimnasios, piscinas, canchas deportivas y parques han permanecido cerrados (emoji triste). Por lo tanto, la cintura de muchos salvadoreños es otra curva que no se está aplanando y muchas enfermedades, físicas y mentales, nos están atacando.

Lógico, entre más encerrados, más echamos la hueva, más masticamos, más veneno mental expulsamos, y más hechos m#%&"* nos ponemos. Es que es chiche caer en el maldito círculo vicioso del holgazán: de la cama a la silla, de la silla al sofá, del sofá a la cama, 8 horas en cada estación.

Nuestros músculos se atrofian, perdemos masa muscular, y se abre la puerta al popurrí de malestares cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, depresión. También se abre el chorro de billetes que dejamos en la farmacia; auto medicados pues, en estos oscuros tiempos, nos da pavor pasar consulta.

Para cerrar la puerta y el chorro, ¡a bajarnos del círculo vicioso y mover el esqueleto se ha dicho! Está comprobado, personas con sistemas inmunes chapuditos tienen menos probabilidades de enfermarse y de salvarse en caso les pegue Covido.

Como yo no me quiero morir, y mi único vicio es el ejercicio, tocó improvisar un gym en el parqueo de mi choza, entrenando de madrugada, y tomando batidos con huevo crudo a lo Rocky Balboa. "Tan Tan Tanan Ta nanan Ta nanan... Gonna fly now", canta la lorita Pepita.

Santo remedio. Salú al estrés, bienvenido Morfeo, salú Metamucil. Total, me siento hecho todo un bicho, con plena movilidad, disposición para hacer oficio ("¿dónde querés que barra y trapee, amorcito?"), lucidez mental, memoria y productividad laboral al 90 %.

No estoy al 100 pues no me dejan ir a sacarle carrera a las cotuzas, y a darle los buenos días al torogoz del Bicentenario; a disfrutar el aroma más sabroso de todos: la tierra mojada; a llenarme los pulmones de aire puro, y elevar mis pulsaciones corriendo como cabra loca.

Verde de la envidia, pues muchos gobiernos europeos y asiáticos incentivan a sus ciudadanos a fortalecer sus sistemas inmunológicos y mentales, estirando las canillas en sus parques y bosques. Por supuesto que con reglas claras de distanciamiento, y además, respetadas al pie de la letra.

Aplausos también para Bill de Blasio, alcalde de New York (seguro pariente del pianista) quien, tal como ir al súper y la farmacia, considera esencial el ejercicio físico exterior. ¡Qué falta me hace despedirme con "¡ay nos vidrios al Ray Coniff, me voy pal Bicentenario con la Pepita!"

El Bicentenario, el Ecoparque, el Cuscatlán, el Balboa, El Cafetalón, el Charlaix... Abran nuestros parques; ¡urge fortalecer nuestras defensas contra Covido!

Los colombianos le apuestan a la salud de su gente, promoviendo el uso de la bicicleta y shineando sus parques. Lo tienen claro: cada dólar invertido en parques significa un ahorro de 3 dólares en salud.

Los salvadoreños necesitamos salir de nuestras cuatro paredes, darle agua al sofá, correr como cabras locas, comulgar con el verde intenso de la naturaleza, asolear nuestro pellejo, volver a deleitarnos con el aroma rey, blindarnos contra el mal de Wuhan, y aplanar nuestra cintura.

Que nuestros alcaldes le copien el speech a su homólogo de Medellín: respeten la distancia, no toquen las barras, los columpios ni las bancas. Si no se andan amontonando no hay nubes de contagio volando, por lo que pueden corren sin mascarilla; de lo contrario, peligroso se pelan del chacalele pues sus pulsaciones se dispararán por la falta de oxígeno. Gracias por disfrutar, recojan la caca de sus chuchos, y depositen la basura en su lugar.

Espero haber dejado mi punto claro: ante la pandemia, cerrar parques es más dañino que beneficioso. ¡Ábranlos ya!

"A ver / A ver / A mover la colita.../ Si no la mueves / Se te va a poner gordita y enfermita" canta la lorita.