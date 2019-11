Acceso al agua: eterno y crítico problema

En varias ocasiones hemos tenido cortes generalizados de agua, especialmente en el Gran San Salvador. En septiembre de 2001, durante la gestión de Carlos Perla, hubo uno importante. Como ahora, ANDA afirmó en ese entonces que se trataba de necesarias obras de reparación y mantenimiento. El presidente de ANDA de aquel entonces fue más allá y sostuvo que con esas obras se iba a garantizar agua por 20 años. Ya casi llegamos a esas dos décadas y no creo se haya garantizado nada. Al contrario.

En reacción a esa falsa promesa, escribí en esta misma columna de opinión que tal como se gestiona y administra el recurso agua, lo más probable sería que en 20 o más años buena parte de la población se quedaría sin acceso a ese vital líquido. Tal crítica me valió que varias "plumas" anónimas y afines al presidente de ANDA me mandaran por email acusaciones de ser un agente desestabilizador de la izquierda (como más adelante, durante el gobierno del FMLN, recibí acusaciones de ser un vendido a la derecha, o como sucede ahora con los afines al gobierno y sus acusaciones de hacerle el juego "a los mismos de siempre").

El garantizar abastecimiento de agua a medio/largo plazo no se logra solamente reparando y/o mejorando la infraestructura y equipo. El problema es mucho más complejo y estructural, y requiere soluciones múltiples e integrales. Como afirmaba en ese artículo, que aún sigue teniendo vigencia: "Los problemas de infraestructura pueden ser enfrentados: podemos tener una mejor red de acueductos, más tuberías, mejores estaciones de bombeo, menos fugas, etc. Pero sobre una mejorada infraestructura podrá pasar un recurso a mayor costo o precio, o un agua más contaminada, o una menor cantidad del líquido. Esto podrá suceder, a pesar del mejoramiento de la infraestructura, si seguimos con las mismas y viciadas formas de funcionamiento, si siguen los mismos niveles de ineficiencia y corrupción" (LPG/9/2001). Y las soluciones no vienen de la privatización del recurso o de la presencia de la empresa privada en el ente contralor, a lo cual nos oponemos, sino de un proceso de modernización de ANDA, con una gestión transparente, eficiente y descentralizada.

Una modernización que pasa por una verdadera y profunda limpieza de las tuberías oxidadas de la institución, donde las fugas corruptas de recursos financieros de las cañerías institucionales son tan o más importantes que la reparación de las fugas de agua.

"Podremos llegar a tener una buena y amplia infraestructura, pero si no hacemos cambios estructurales e integrales (económicos, institucionales, jurídicos, culturales, etc.), entonces tampoco le estaremos dando una solución adecuada y duradera al problema. El garantizar esta solución exige modificaciones sustantivas en el marco institucional (no es posible continuar con la actual dispersión institucional); cambios en el marco jurídico y en el marco de políticas (es imperativa una ley de aguas, así como una política nacional del recurso hídrico); urgen sendos programas integrales para el tratamiento de cuencas, especialmente para las cuencas altas del Río Lempa y Río Grande de San Miguel; es prioridad la implementación de un sistema nacional de captación y tratamiento de aguas lluvias, de programas amplios e integrales de reforestación, de tratamiento de la agricultura de ladera, de ordenamiento territorial, de descentralización en la gestión del recurso, etc.".

Estas son las verdaderas "reparaciones" que se requieren para asegurarnos abastecimiento del recurso hídrico por 20 años y más, así como para impedir posibles conflictos sociales en torno al acceso al agua. De no hacerlo, durante los futuros cortes generalizados de agua no tendremos suficientes camiones cisternas o botellitas de agua para entretener o paliar el descontento, ni solo pobladores cortando carreteras para protestar por la falta de agua, o gente pobre o necesitada solicitando agua en nuestras puertas... "Tendremos un gentío de desesperados derribándolas para tomar por asalto cisternas y piscinas".