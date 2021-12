Esta columna la preparé hace dos semanas, pero cuando la iba a enviar, mi computadora no quiso encender y se quedó adentro. Pero creo que el tema mantiene su vigencia y por eso decidí actualizarla y compartirla.

En 1979 siendo estudiante, me tocó estar en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. Empecé a ver que los compañeros se iban para sus casas, a los extranjeros alguien los invitaba. Mi amiga Dora, hondureña y yo, que vivíamos en el mismo edificio, nos quedamos solas, la universidad quedó sorprendentemente desolada. Nos sentimos tristes y pensamos en que nosotras también debíamos celebrar, salimos a tratar de comprar un pavo que prepararíamos en la casa de una amiga de Dora, otra hondureña. Todo, todo estaba cerrado, nos costó mucho encontrar un lugar donde comprar el pavo y nunca olvidaré que debido a que las tres éramos inexpertas, lo primero que hicimos fue cortarle una especie de botón de plástico que tenía, luego nos enteraríamos que ese botón era para saber cuándo estaba cocido, nos quedó crudo. Esto fue lo más cerca que había estado de la celebración de Thanksgiving, pues siempre pensé que era una conmemoración para los "gringos" y hasta me parecía "raro" que algunas personas celebraran acá en el país.

Este año mi opinión y actitud hacia la celebración del Día de Acción de Gracias ha cambiado radicalmente, debido a que la pandemia, que nos cambió la vida a muchos, nos ha enseñado que debemos dar gracias hasta por poder respirar, que era algo que antes nos parecía totalmente normal. Y es que cuando veo hacia atrás, me sorprendo de todo lo que hemos tenido que enfrentar y a pesar de todo seguimos adelante, con incertidumbre y temores, pero con salud y motivación.

Aunque conocía algo sobre la historia de la celebración, me interesé por ampliar mi conocimiento y busqué información. Según el sitio web us.as.com, el origen del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, en Plymouth, Massachusetts. De acuerdo con diversos historiadores, en aquel entonces, los peregrinos que habían partido hacia el Nuevo Mundo estaban celebrando las cosechas que habían cultivado un año antes, cuando los indios Wampanoag les enseñaron a cultivar, cazar y pescar. Como resultado de estas enseñanzas, los peregrinos obtuvieron abundantes cosechas de grano, cebada, frijoles y calabazas. La celebración se dio debido a que, durante el primer invierno, su número diezmó a la mitad y el resultado abundante de las cosechas era una situación digna de celebrarse, dando como resultado el primer Día de Acción de Gracias en la historia, pues a este día se le conoció como el primer "American Thanksgiving".

Me resulta especialmente interesante la frase "a través de esta celebración, se da gracias por todo lo que se tiene", me recuerda que hace varios años un amigo me habló del "estado de gratitud", que consiste en "centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y en sentirse agradecido por lo que tenemos. La gratitud es detenerse a darse cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas, como tener un lugar donde vivir, comida, agua limpia, amigos, familia". Me gustó tanto el concepto, que decidí vivir en gratitud y desde entonces me siento más tranquila y feliz, porque como dice la canción de Mercedes Sosa, "gracias a la vida que me ha dado tanto".

El 25 de noviembre asistí a una cena de Acción de Gracias, escribí en el muro de los agradecimientos y comí pavo. Ahora pienso que, habiendo tanto por qué agradecer, para celebrar el Día de Acción de Gracias no es necesario ser "gringo".