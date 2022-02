Acciones humanas y criptomonedas

Los teóricos de la economía que se han ocupado también de la condición humana suelen inclinarse por diferenciar la "cataláctica" (ciencia de los intercambios) de la "praxeología" (estudio general de las acciones de los individuos). Esta distinción, solventemente reflexionada por la Escuela Austriaca de Economía (Ludwig von Mises en particular), considera a la primera implícita en la segunda, por cuanto los seres humanos somos bastante más que nuestras preferencias mercantiles.

"Todas las decisiones del hombre", escribe Mises, "presuponen efectiva elección. Cuando la gente la lleva a efecto decide no solo entre diversos bienes y servicios materiales; cualquier valor humano, sea el que sea, entra en la opción. Todos los fines y todos los medios –las aspiraciones espirituales y materiales, lo sublime y lo despreciable, lo noble y lo vil– se ofrecen al hombre a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y repudiando otros. Nada de cuanto los hombres ansían o repugnan queda fuera de tal única elección".

Un fenómeno de mucho interés alrededor de las criptomonedas es la disociación que sus promotores hacen entre las motivaciones personales y las acciones económicas. Se concentran en las promesas que supuestamente ofrecen los activos virtuales pero olvidan los complejos mecanismos psicológicos de la persona que se decide por esta clase de inversiones.

La lógica de la cadena de bloques (blockchain), que da soporte a las criptomonedas, se formula sobre una base antropológica muy débil, cuando no inexistente. Esta lógica de mínimos supone que la vigilancia de los mismos participantes del juego garantizará por sí sola la seguridad del sistema, lo cual, como han explicado incluso varios premios Nobel, se demostrará insostenible en el tiempo.

Las razones de esta insostenibilidad no serán únicamente el gasto desorbitado de energía o la ausencia de controles estatales –ambos aspectos muy relacionados con los activos virtuales–, sino sus previsibles efectos en la naturaleza humana. Si se quiere evadir las supervisiones que dificultan el lavado de dinero, las criptomonedas lo permiten. Si un millonario (o un grupo de ellos) desea dirigir a placer los movimientos de grandes masas monetarias digitales, ayudándose de gobiernos corruptos, nada le impide hacerlo. Si alguien quiere acumular bitcóin robando identidades ajenas... ¡Ah, perdón! Eso ya pasó aquí.

Al final, la seguridad del sistema no depende de los usuarios que actúan correctamente con sus criptoactivos, sino de quienes no lo hacen. Solo esta consideración bastaría para que ninguna "moneda" virtual fuera impuesta por ley en ningún país del mundo y bajo ningún supuesto. Ya se sabe que el móvil de un funcionario mañoso, buscando lavar millones de dólares extraídos de fondos públicos, no es el mismo que estaría detrás de un ciudadano que simplemente tiene dinero sobrante para jugárselo en bitcóin.

Es ingente la cantidad de artículos que se han escrito alrededor del mundo hablando de la apuesta "salvadoreña" –en realidad es una decisión netamente gubernamental– por el bitcóin. Nos hemos convertido en el hazmerreír de los especialistas y, como lo advertimos en esta columna, en el "conejillo de indias" de un experimento infantil cuyas consecuencias se olían a la distancia.

Algo de praxeología bulle detrás de cualquier propaganda política, pero es evidente que la administración Bukele no la usa para implementar medidas económicas inteligentes. El problema es que los efectos de tanta irresponsabilidad los terminaremos pagando todos. Como bien diría Mises, "lo sublime y lo despreciable" son dos realidades que se entrecruzan en las acciones humanas.