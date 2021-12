Acoso y poder

El acoso no es cuestión de sexo ni de género. No se limita a razas y tampoco a estrato social. Es una cuestión mucho más transversal. El acoso se basa en el abuso de poder y la dominación. Por eso, no puede existir en contra de quienes tienen a su disposición y servicio a todas las instituciones que persiguen el delito.

Acá no se trata solo de leer las leyes como si fueran una suma simple de dos más dos. Si ese fuera el caso, no necesitaríamos interpretarlas. Esta acción, por cierto, es eminentemente humana y admite lo mismo atenuantes que agravantes; análisis, pues.

Trabajar para eliminar toda forma de acoso pasa, primero, por reconocer que en esto hay grandes dosis de discriminación y de exclusión. También hay miedo y un proceso progresivo de eliminación de recursos para reclamar, para defenderse. Es decir, a la víctima de acoso, por lo general, se le intenta hacer sentir que está sola y que no tiene caso pelear o denunciar, porque, de todos modos, va a perder; porque, en el sistema predominante, su sufrimiento es insignificante. Se le obliga a sentir que no vale y que no tiene derechos. Así se instala el silencio, ese cómplice.

Cuando los miembros del régimen del presidente Nayib Bukele echan mano de las formas de acoso, entre ellas la difamación, no lo hacen con ánimo de fortalecer la denuncia de este terrible fenómeno. No lo hacen desde la empatía con las víctimas. Lo hacen desde todas las ventajas que tienen al mantener cooptadas las instituciones llamadas a impartir justicia. Saben que no van a perder.

Entonces, cualquier acto público de denuncia hecho desde el poder sin contrapesos no es más que una ridiculización de lo mucho que ha costado que, en este país, las verdaderas víctimas se animen a hablar. No quieren ayudar a otros. Su objetivo es intimidar a toda aquella persona que se atreva a pensar diferente y a expresarlo. Quieren instalar silencio, ese cómplice.

La lucha por visibilizar, medir y reducir el acoso en todas sus formas es muy intensa, demandante y agotadora. Y la han librado los colectivos que representan a las personas a las que más derechos se han negado desde siempre en este país. Acá hay tantos por enlistar. A la cabeza están la comunidad LGBTI+, las feministas, los ambientalistas, los educadores comprometidos, los enfermos crónicos, los neurodiversos, los indígenas y no me alcanzaría la tinta para mencionar a todos quienes en algún momento han sufrido de acoso de verdad.

Cada denuncia de este tipo de caso ha requerido de la víctima mucho desde lo emocional y hasta desde lo físico. Porque todo se ve afectado. Duele en todas partes. Y la sintomatización se prolonga. Porque casi nadie está listo para pedir ayuda o para abrir procesos de reclamo de justicia desde el primer momento. Hay que encontrar, primero, los apoyos adecuados y los canales correctos. Porque la revictimización es como la liebre, no se sabe por dónde va a saltar. Es muy estresante.

Como muchas otras cosas que hace el régimen, la banalización del acoso resulta indignante y demuestra mucha ignorancia. Es otra forma de confirmación de lo que ya sabemos hace rato: que están dispuestos a todo con tal de eliminar cualquier atisbo de justicia y restauración. Quieren que estemos en silencio, ese cómplice.