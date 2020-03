Actuar a tiempo y con la voluntad necesaria es siempre la única fórmula eficaz para tratar problemas

La estruendosa tormenta del Covid-19 ha puesto a prácticamente toda la humanidad en una alerta de gravísimos alcances, que como tal no tiene precedentes conocidos. No es que no haya habido antes emergencias de altísima intensidad, que lo han puesto todo a prueba, como son las grandes guerras y los expansivos trastornos naturales, pero en esta ocasión se trata de un virus que se va colando de manera sigilosa e implacable por todos los intersticios que tienen nuestros modos actuales de vida, en los que prevalecen un materialismo extremo, un consumismo sin barreras y un masivo descontrol de las conductas tanto individuales como colectivas. En un escenario como este, la agresiva presencia del coronavirus ha venido a ponernos sin tapujos ante la evidencia de nuestras fragilidades disfrazadas de fortalezas emergentes y de nuestras carencias disfrazadas de potencialidades de última generación.

Nada de lo anterior es encerrable en los ámbitos de lo teórico, porque la realidad práctica nos está mostrando y enseñando a diario los imperativos de lo que más necesitamos, que es reconocernos como comunidad nacional, regional y global, en la que habitan seres humanos y no simples números estadísticos. Y esto nos pone, de seguro por primera vez con estas dimensiones, ante nuestra condición de personas que debemos responder a lo que nos toca en la vida, sean cuales fueran los espacios y los niveles en que nos movamos; y esto también abarca a los actores políticos y socioeconómicos, que tienen sus propias agendas y sus respectivas responsabilidades. Al respecto, la experiencia lacerante de esta pandemia tiene que servir como una especie de escuela de autorreconocimiento para todos los que estamos aquí en esta coyuntura histórica.

En lo que a la política concretamente se refiere, lo que la crisis del coronavirus nos está trayendo, entre muchas otras cosas, es la imperiosa obligación de tomar en serio, sin evasivas ni pretextos de ninguna índole, las tareas que le corresponden a cada quien, independientemente de procedencias, de colores y de intereses particularizados. Hoy se trata de responder a una emergencia de gran impacto que trae consigo gravísimas consecuencias destructivas, y ante eso no hay diferencia que valga. Para entrar en un punto crítico, como es el del financiamiento urgente de los devastadores efectos de la pandemia, los fondos deben llegar a tiempo para cumplir los objetivos de mitigación y de restauración, en todo lo que sea posible. La aprobación legislativa del día de ayer para el endeudamiento por 2,000 millones de dólares, 70% dirigidos al Gobierno y 30% a las Municipalidades, es un signo notablemente motivador al respecto.

Y como factor adicional de primer nivel está también el orden debido para ir haciendo las cosas como se debe, poniendo definitivamente al margen las inercias tradicionales y los descuidos irresponsables. Ya no hay que permitir en ningún caso que cualquier forma de desorden desnaturalice o anule las acciones oportunas que puedan tomarse en coyunturas específicas, y más cuando éstas van marcadas por una gravedad extrema, como es el caso del coronavirus. Hay que aprender de la experiencia, y en tanto más lacerante sea ésta más intenso debe ser el aprendizaje.

En esta línea, los salvadoreños tenemos que unirnos para reconocer las tareas que nos toca cumplir en común, y más aún aquéllas que son especialmente decisivas para darle funcionalidad a nuestro presente y para abrirle espacios al futuro.

Estamos en un momento crucial, y todos debemos reconocerlo así, no para refugiarnos en la angustia y en el pánico, sino para todo lo contrario: para soltar energías en la búsqueda compartida de una vida más segura y más progresista.