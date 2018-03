¿Acuerdo nacional de solidaridad y paz...? (y 2)

Lee también

¡No perdamos la esperanza...! Digamos todos los salvadoreños a una voz, como lo dijo en 1992 uno de los suscriptores –el escritor David Escobar Galindo– del histórico Acuerdo de Paz: “Doy fe de la esperanza”.Otras citas: “¿Llegaremos los cuscatlecos pronto y en paz a reunir la suficiente fe y el suficiente coraje para escapar de nuestros propios laberintos?” Óscar R. Aguilar G.“Ya no nos queda tiempo para el odio ni para la tirria o el desdén... Los odiantes se roen a sí mismos y mueren de metástasis de odios”. Mario Benedetti.“Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar”. Madre Teresa de Calcuta.“Quieres ser feliz por un instante? ¡Véngate! ¿Quieres ser feliz para siempre? ¡Perdona!” Tertuliano.“Señor: No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo”. Gandhi.“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús de Nazareth.“Se fueron por el camino sin retorno; pero llegó desnuda, hambrienta, viuda enlutada, la paz”. ¡Ayúdanos, Cristo, a vencer también en la paz! Nikos Katzantzakis.