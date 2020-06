Acuerdos al final de la jornada

1-Después de muchas negociaciones entre los representantes del gobierno de El Salvador y los del FMLN se suscribe el 31 de diciembre de 1991 el Acta de Nueva York que pone fin a la guerra civil. El resultado de tantas reuniones y acuerdos previos no podía quedar en nada. La misión emprendida debía concluir con éxito ese día, último en el ejercicio del cargo como secretario general de la ONU de Javier Pérez de Cuéllar. Se vivían momentos tensos, de ansiedad; pero se cumplió con lo esperado. La guerra armada se derrumbó. "La insurgencia deja las armas y se le permite su incorporación a la vida política y los militares dejan la política y se vuelven a los cuarteles". Firmado el Acuerdo, los abrazos por el año nuevo y principalmente por el mencionado Acuerdo final tomado, que era una exigencia demandada por la mayoría de salvadoreños. A dormir tranquilos por el éxito logrado al filo de la medianoche. Valieron la pena los esfuerzos. Se han publicado crónicas de las negociaciones como las de David Escobar Galindo aquí en LPG.

2-En 1998 el canciller salvadoreño Ramón González Giner tuvo a bien considerar que también la CSJ debería integrarse a la delegación que participaría en la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Corte Penal Internacional a celebrarse en Roma del 15 de junio al 17 de julio del año citado. Tuve el privilegio de ser designado para ese fin. Era el jefe de la delegación el embajador Arturo Castrillo Hidalgo, con un trabajo encomiable en la parte oficial y además a su favor su cordial amistad.

Después de tantas reuniones, bilaterales, multilaterales, en las que se tenían acercamientos y disputas jurídicas, con adiciones, enmendaduras, supresiones al texto base, se llegó al final del plazo de la Conferencia, con un texto consensuado. Como a las 7 p. m. del día de la sesión final, pide la palabra el delegado de EUA mocionando por que se discutan de nuevo algunos artículos que a su juicio necesitaban revisarse. La reacción del resto de delegaciones fue de asombro. Si a esa hora se comenzaban nuevos debates, el resultado sería que los intensos trabajos realizados se vendrían al suelo, porque la sesión se prolongaría hasta la medianoche y al no haber decisión, la Conferencia se cerraba sin acuerdo alguno. El presidente de la Asamblea sometió a votación la propuesta, previa discusión al respecto. El resultado fue de 120 votos en contra de lo pedido. De inmediato se desencadenó un bullicio como si se tratara de un gol. Largos aplausos, abrazos entre miembros de varias delegaciones. Se rompió el protocolo y observadores de oenegés hasta bailaban de contentos. No se había votado todavía sobre la aprobación del Estatuto que creaba la Corte Penal Internacional, pero ya se daba por descontado que el voto sería favorable, no saliendo de Roma con las manos vacías. Lo que vino después ya era un formalismo, pues desechada la petición, se daba por descontado la aprobación del Estatuto. La votación fue abrumadoramente a favor, solo 7 votos en contra.

3-Las agotadoras jornadas en la Asamblea Legislativa para la Ley de Emergencia no concluyeron como el Acuerdo de Nueva York ni la Conferencia de Roma con un final feliz en el último minuto, pues se paralizó el proceso formativo de la ley.