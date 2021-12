Adiós 2021

Mientras –para regocijo de algunos y estupor de otros– los salvadoreños hemos sido testigos del peor derrumbamiento institucional de nuestra historia democrática, el año 2021 ha marcado el declive de muchas otras cosas en el mundo entero. Para empezar, el sentido común.

Algo no anda bien cuando las reflexiones globales en torno a la pandemia, a dos años de haber comenzado, no incluyan todavía discusiones públicas serias –documentadas, multidisciplinarias– sobre lo que se sabe y no se sabe del virus SARS-Cov-2. Las investigaciones siguen abiertas en el campo científico, pero las decisiones políticas parecen estar llenas de certezas.

Dejo a cada quien sacar sus propias conclusiones sobre el debate relativo al beneficio real de las vacunas. Soy de los que aboga, en todo caso, por la libertad de decidir de las personas y por el derecho a que esa decisión sea lo más informada posible. Lamentablemente, esta discusión ha estado lejos de la equidad en la gran mayoría de medios de comunicación, ya no se diga en redes sociales, donde incluso se ha llegado a la censura.

Un ejemplo ilustrativo lo constituyen los efectos adversos de las vacunas. La página de orientaciones técnicas (muchas provisionales) de la OMS sobre el nuevo coronavirus contiene abundante información sobre la eficacia proporcional de los tratamientos, pero también incluye advertencias en torno a límites y contingencias. Todas las recomendaciones señalan más o menos lo mismo, es decir, que "los datos examinados respaldan la conclusión de que los beneficios reconocidos y potenciales de la vacuna X superan sus riegos reconocidos y potenciales". Sin embargo, desde la anafilaxis hasta la mielitis transversa, pasando por la trombosis con trombocitopenia, son efectos que la OMS admite como probables. El punto no es asustar a nadie, sino mostrar que la información disponible para decidir presenta claros sesgos.

La inequidad en esta relevante materia ha traído aparejado otro problema: el de la segregación. Paradójicamente, en un mundo que se dice hastiado de discriminaciones (reales o inventadas), durante 2021 proliferó el ataque y la marginación contra quienes por diversas razones no han querido vacunarse. Algo anda mal cuando esta asombrosa contradicción permanece inadvertida, sobre todo en ambientes políticos y sociales proclives a la exaltación de la igualdad.

Y es que, en lo que concierne a disparates, los países más avanzados ya no quieren diferenciarse de las naciones en desarrollo. Este año abrió con los seguidores de Donald Trump irrumpiendo en la sede del Congreso y cerró con actos sexuales al aire libre durante la celebración por la victoria en Chile de Gabriel Boric. Todo muy... inspirador. La presea del tercermundismo, sin embargo, se la lleva el impresentable Daniel Ortega, que "ganó" su cuarta elección consecutiva con sus adversarios en prisión.

Por fortuna, incluso en este 2021 de criptomonedas, bicentenarios deslucidos, talibanes apoderándose de Afganistán y Bill Gates haciendo de "oráculo de Delfos", hubo espacio para una multitudinaria manifestación de libertad en Cuba, para la llegada a Marte de un vehículo de exploración y para la milagrosa celebración, a pesar de la pandemia, de unos Juegos Olímpicos en Tokio. La vida, pues, siguió su marcha, y llegamos al final con motivos suficientes para luchar, amar y agradecer.

Que Dios nos bendiga e ilumine en el nuevo año.