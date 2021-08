Adiós, Nilo, nuestro adorado perro Labrador

No se puede opinar públicamente con independencia cuando se asume la dirección/representación de un organismo internacional. Así lo expliqué hace un año y medio, escribiendo en adelante esta columna muy, muy esporádicamente. Hoy lo hago por un acontecimiento que hace 10 años, antes de descubrirlo y quererlo, no me imaginé que me dolería tanto: la partida de Nilo, nuestro adorado perro Labrador.

Por algún tornillo y déficit afectivo faltantes, desde pequeño no tuve especial cercanía con los animales. A un queridísimo sobrino que pequeño tenía un gato cuyos miaus me tenían hasta la coronilla, lo regalé, crimen del que todavía, a sus 40 años, no me perdona. Fue mi esposa en nuestra finquita de la carretera sur de Nicaragua la que tuvo diversos perros aguacateros y un caballo blanco que le puso Hermosa en el que cabalgaba a pelo en las veredas de nuestro barrio San José de la Cañada. Gringa y rubia, "allí va la Chela de la finca de los salvadoreños" decía la gente cuando lo cabalgaba veloz siendo Hermosa más criolla que los nacatamales.

Un día, algunos años después de regresar al país, una querida amiga le regaló un perro que le puso Willo, que un veterinario dijo que tenía los cables cruzados... En efecto, la amaba tanto que le dejaba severos aruños y moretes por un incontrolable entusiasmo, mientras a mí me tenía a raya, a dos metros de distancia cuando me aproximaba a ella, gruñendo y pelando sus afilados colmillos. Finalmente lo regaló, salvándose el matrimonio.

Un par de meses después de asumir la Presidencia de CEPA, mi esposa le contó a Fátima, la hija de 7 años de la querida empleada de mi tía Dora, que eran nuestras vecinas, que vendían un perrito negro bien lindo que parecía un osito, pero que Alberto -después de la experiencia con Willo- no lo aceptaría en casa. Y la niña sin dudarlo espetó: "Eso no importa, tú debes seguir lo que dicte tu corazón". Al contármelo me desarmó por completo y fue a traer el perrito, llamándole Nilo, "campeón del pueblo" en finlandés.

Después de jornadas de 16 horas de trabajo en CEPA con 2 mil empleados, 5 sindicatos y enormes problemas acumulados de los últimos 20 años, cada noche regresaba a casa agotado y estresado. Desde el primer día el pequeño Nilo me recibía emocionado moviendo su colita, tirándome al suelo a jugar con él, lamiéndome y metiéndose en mi cuello, sacándome carcajadas y, en adelante, adoptándolo para siempre. Mi relación con él fue primordialmente de juego y cariño, acariciándolo, hablándole, y jugando con él un promedio de 30-40 minutos diarios. Desde entonces sin excepción, durante 9 años y medio me salió a recibir emocionado, moviendo la colita, con mucho más afecto y entusiasmo que el recibimiento que tuve de mi madre, de mis hermanas, y de mi esposa. Ayer que llegué a mediodía a despedirme de él, apenas se movía, pero me saludó por última vez moviendo su colita.

Nunca me imaginé que se podía llegar a querer tanto a un animal. Con Nilo lo experimenté concluyendo que un perro así es más bueno y noble que algunos llamados seres humanos. Descubriéndolo, abrazándolo y amándolo, poco a poco caí en la cuenta de que Nilo me hizo más humano.

Solo ahora puedo entender a los apasionados seguidores en TV de aquel Lassie de nuestra infancia, y a tantos niños y familias que adoran a sus mascotas, especialmente a sus perritos.

Desde principios del año que le descubrieron un linfoma tenía sus días contados. Pero el profesionalismo y cariño de Tania, su veterinaria, le prolongó algunos meses la vida, y nuestra felicidad de tenerlo un tiempo más. Muchas gracias, Tania.

Debo confesar que teníamos algún tiempo de no llorar. Hoy lo hicimos, talvez con el sentimiento que se despide a un miembro cercano de una famila. Cuando me veo décadas atrás, nunca pensé que un perro podía darte tanto afecto y felicidad, que se convirtiera en una parte central de nuestras vidas cotidianas, aún menos que su partida te dejara un vacío y tristeza enormes. Ustedes, estimados lectores, muy probablemente lo han sabido toda la vida. Yo lo descubría no hace tanto tiempo, y este día lloro su partida.

Gracias, Nilo, por tu compañía, por tu lealtad y por tu cariño, y por el entusiasmo y amor con el que todos los días me recibías. Hoy ya no tendré a nadie que me reciba moviendo la colita, tu homenaje cotidiano de 15 minutos ininterrumpidos repletos de cariño y emoción. Con este pequeño homenaje me despido de ti. Adiós, Nilo, nuestro adorado perro Labrador.