Adiós TPS, y ¿ahora?

Fue un secreto a voces y a muchos salvadoreños no les sorprendió la no renovación del TPS (Estatus de Protección Temporal), incluso muchos opinaron en las diferentes redes sociales que esa era otra promesa de campaña electoral, del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos senadores de Estados Unidos se han opuesto a tal decisión, pero la decisión ya fue tomada, obedeciendo a una promesa de campaña electoral y no habrá un retroceso o retractarse. Los medios de comunicación de El Salvador retoman las noticias del otro país, informaron que serán 18 meses para que un aproximado de 190,000 compatriotas puedan arreglar su situación de permanencia, siempre y cuando sean aplicables y reúnan los requisitos para su estadía. Se debe recordar que fue un permiso de carácter temporal y no permanente. Es un gran reto para el nuevo gobierno que resulte electo en 2019. Si los aspirantes a candidatos presidenciales de cualquier partido tienen visión, solidaridad y realmente ganas de ayudar, en vez de estar discutiendo en pleitos estériles y de echarse la culpa mutuamente, deben de exponer al pueblo el plan de ayuda concreto y cómo será ejecutado. Hemos oído que algunos “candidatos” hablan de unión y visión de país, y otros de ayudarlos. La gran pregunta es: ¿cómo lo harán? Hablar sin comunicar nada cualquiera lo puede hacer. Exponer un plan detallado de ayuda, de creación de empleos, y de ayuda financiera transitoria, eso es lo que se necesita. Al necesitado hay que enseñarle a trabajar, para que sea independiente y no estarle regalando dinero, insumos todo el tiempo, con esas acciones están creando otros problemas. Sería interesante escuchar: “un grupo de empresarios se han unido y ya están coordinando planes con los gobiernos locales, para ayudar a los que regresen al país”. Hay que recordar que no todos serán deportados, otros regresarán voluntariamente. En los próximos días, no meses, es prioridad que los que aspiran a la candidatura presidencial expongan qué harán y cómo dispondrán de sus empresas con respaldo de otros, y organismos internacionales, y países amigos, ya que a ellos se les facilitan todos esos contactos, al servicio para ayudar a los que regresen. Esa es la respuesta que se necesita escuchar en estos momentos. Si el actual “gobierno” y sus politiqueros no pueden y además no quieren, ¿lo harán ustedes?, ¿tomarán la iniciativa?

