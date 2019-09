¿Adiós a la CICIES? Segunda Parte: La CICIES y la Constitución

La importante colaboración de ONU en el intento de construir un diálogo nacional era, desde el punto de vista constitucional, menos problemático que el caso de una CICIES, pues el Ejecutivo salvadoreño tenía todo el respaldo constitucional para solicitar la participación de ONU, mientras que en el caso que tratamos, la corrupción, se trata de un delito y la intervención internacional de ONU debe considerar que está tratando con la función jurisdiccional y esta no es función del Órgano Ejecutivo, con la excepción de la colaboración de la PNC subordinada al fiscal general de la República que explícitamente estableció la Reforma Constitucional de los Acuerdos de Paz.

Por otra parte, el problema de una CICI en El Salvador pasa por resolver la problemática constitucional que presenta: las responsabilidades del fiscal general de la República en nuestra Constitución –a diferencia de las de Guatemala y Honduras– están claramente delineadas en el artículo 193 que contiene 11 numerales, dos de los cuales es pertinente considerar: el numeral 3º lo responsabiliza de "dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley" y en el numeral 7º establece "nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones", está claro que el fiscal es el funcionario a quien la Constitución entrega la responsabilidad de crear o crear una CICIES para auxiliarlo en el ejercicio de sus funciones y que ni el presidente ni su vicepresidente están llamados a hacerlo, lo hayan o no prometido en su campaña, pues la Constitución también es tajante al decir en el art. 86, párrafo 2º, "los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo Y NO TIENEN MÁS FACULTADES QUE LAS QUE EXPRESAMENTE LES DA LA LEY", y la máxima ley no le encomendó al presidente esta tarea, sino al fiscal.

Como si lo anterior fuera poco, el presidente Bukele en uno de sus frecuentes tuits nos dice: "La CICIES iniciará los procesos penales para perseguir todo acto de corrupción", lo cual entra en contradicción con el texto constitucional que en el art. 192.2 establece la responsabilidad del fiscal general diciendo: "Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad"; lo que el presidente Bukele como ciudadano está facultado a pedirle al fiscal general de la República es la persecución de delitos de corrupción en el gobierno, pero de ninguna manera está facultado a montar una comisión y menos de carácter internacional, que pretenda hacerlo.

Lo anterior plantea un problema pues el carácter autónomo de una CICIES es absolutamente necesario para una Comisión Internacional, sin ello, ni logrará eficacia en su trabajo y mucho menos credibilidad frente a la población, que muy fácilmente verá "más de lo mismo", pero por otra parte tenemos que la Constitución solo permite la creación de Comisiones en este campo al fiscal general de la República, la solución de esta paradoja está precisamente en lo que venimos argumentando al señalar que él tiene la facultad de crear una comisión que le ayude "a cumplir con sus funciones" y es él quien tiene que definir el carácter y nivel de autonomía que esta CICIES debe tener para lograr la eficacia y credibilidad que se requieren; es claro que los límites entre independencia y autonomía, entre colaborar y sustituir, no pueden determinarse de antemano en forma casuística, pero en las funciones y en los procedimientos que esta Comisión Internacional tendrá en su desempeño deberán consagrarse en el instrumento de acuerdo con la parte internacional de tal manera que sea autónoma y no dependiente, colaboradora de la Fiscalía y no su sustituto.

Por otra parte, la experiencia de Guatemala nos enseña que en buena medida la cooperación estrecha entre la CICIG y la Fiscalía de ese país ha sido una de las claves para lograr la eficiencia que han obtenido y que la estrecha relación de trabajo entre miembros de la CICIG y los fiscales guatemaltecos ha sido un privilegio de elevación técnica y profesional considerable, para un mejor desempeño de la Fiscalía y un mejor servicio a la población.

Tener una CICIES que colabore con el fiscal general de la República estoy seguro que sería una importante contribución para erradicar la lacra de la corrupción del ámbito público, pero para esto hay que respetar la Constitución y respetar la adjudicación de funciones que ella establece, es decir, empezar por convencer al Sr. fiscal general de la República que tome la iniciativa de conformarla y como colaboración para ello recurrir no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo y Judicial como colaboradores para diseñar el programa, y una vez hecho esto, acudir a los Organismos Internacionales para solicitar su cooperación en la tarea; esto es posible lograrlo y es indispensable, pues de lo contrario, una CICIES, estructurada solo por un Órgano del Gobierno a quien no le corresponde y además violando funciones de otros órganos, sería inconstitucional.