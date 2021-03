Adiós al insomnio

El insomnio es la reducción de la capacidad para dormir, ya sea para iniciar el sueño o para mantenerlo. La Academia Americana de Medicina del Sueño asegura que entre el 10 % y el 15 % de los adultos padece de insomnio. Es el trastorno del sueño más frecuente en la población y aparece un poco más frecuentemente en mujeres y ancianos.

El insomnio tiene diversas causas, como problemas digestivos (personas que necesitan ir mucho al baño) o algún dolor crónico. También influyen el embarazo, la menopausia y aspectos psicológicos como la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia.

A continuación, se enlistan las principales estrategias para dormir bien, de manera que su sueño sea profundo y reparador.

Aspectos ambientales

• Asegúrese de que la habitación donde duerme esté lo más oscura posible. Nuestro cerebro funciona mediante "ciclos circadianos" de 24 horas. La luz del día hace que nuestros cerebros reduzcan la producción de la hormona del sueño llamada melatonina; mientras que la oscuridad indica al cerebro que es tiempo de dormir; por lo que el sueño durante el día no es tan profundo como el de la noche.

• Asegúrese de que su habitación esté en silencio y con ventilación suficiente.

• Apague sus dispositivos (TV, radio, celular, computadora...), ya que estos son activadores del cerebro. Puede utilizarlos para escuchar música relajante, pero colocándolos lejos de su cabecera y eliminando su luz.

• Utilice ropa cómoda para dormir; ni caliente ni fría.

Aspectos físicos

• No tome bebidas estimulantes dos horas antes de su hora de dormir: cafeína, alcohol... En cambio, favorecen el sueño: el té de manzanilla (por sus antioxidantes), el té de lechuga, el té de pasiflora, entre otros. Tómelos un par de horas antes de su hora de dormirse, para que no necesite estarse levantando para ir al baño.

• Evite las siestas largas por la tarde y asegúrese que su cena sea liviana.

• Establezca un horario de sueño regular, acostándose y levantándose siempre a la misma hora, incluso en fines de semana y vacaciones; para mantener su ritmo (o reloj) biológico.

• Haga ejercicio físico durante el día, asegurándose de no hacerlo en las tres horas previas a su hora de dormir.

• Realice actividades de meditación, como yoga, "mindfulness" (o taichí), oración, etcétera.

Aspectos psicológicos

• Asocie la cama con la hora de acostarse y el dormitorio con la relajación y el sueño.

• Nos acostamos para dormir, no para pensar. Es importante su disposición mental: desconéctese de las preocupaciones del día. Esfuércese por tener pensamientos positivos y agradables.

• Si no logra conciliar el sueño después de 15 minutos, es mejor que se levante un rato para hacer cualquier actividad distractora, como leer hojas de un libro o hacer un rompecabezas; luego vuelva a acostarse.

• Evite preocuparse en exceso por el hecho de no dormir. No se obsesione con la hora mirando el reloj. Mientras más luche por dormirse, menos lo logrará. Irse preocupado a la cama es el primer paso para no dormir como deberíamos.

Si no consigue dormir bien durante muchos días seguidos, es mejor consultar con un psicólogo o un psiquiatra, ya que a veces los trastornos del sueño son debidos a depresión y ansiedad y pueden empeorar la situación.

No se auto recete medicamentos inductores del sueño, ya que le pueden generar adicción. Los medicamentos naturales se recomiendan solo eventualmente, ya que también estos pueden generarnos algún grado de dependencia física o psicológica.