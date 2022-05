Qué bonita es la palabra admiración. Tiene como semilla el amor, pues donde existe admiración no hay espacio para la envidia, cuya raíz es el odio. La admiración tiene una estructura fundamental, en la que se erige, y es el respeto, pues a quien se admira, también se le respeta. No necesariamente se busca llegar a ser como a la persona que se admira, pero sí funge como una suerte de modelo a seguir, o si no llega a ello, al menos sirve como una pieza de la brújula moral que vamos armando con el paso de los años. Así explicaba el sabio Séneca, en su libro sobre el Ocio, debemos actuar como si una persona a quien admiramos observa todas nuestras actuaciones pues eso nos determinará si estamos por buen o mal camino.

Para admirar a alguien no se requiere que esté lleno de fortunas, títulos o belleza. No es un requisito para ser objeto de admiración, pues existen millones de factores que son dignos de aplaudir, elogiar y celebrar, como los que se ven a diario en El Salvador. Por ejemplo, yo admiro:

• A todas las personas que, a pesar de cualquier problema que estén enfrentando, siguen luchando un día a la vez, asistiendo a sus trabajos, haciendo lo mejor que pueden. Como doña Elsy, que trabaja siempre contenta, dando lo mejor de sí.

• A los repartidores de comida, que andan en moto o en bicicleta, bajo el sol o con la lluvia, y que entregan las órdenes intactas en todo tipo de lugares, aun cuando esto puede implicar un riesgo para sus vidas. Cómo olvidar a estos héroes discretos y su vital rol en la época de pandemia, así como su integridad al actuar de no comerse la comida cuando posiblemente también estaban siendo atacados por el hambre.

• A las personas que enviudaron y que siempre recuerdan y honran a su otra mitad, por medio de la resiliencia y con la esperanza que la vida sigue igual.

• A quien sabe pedir disculpas, así como el que sabe otorgar el perdón.

• A quien sabe separar sus convicciones religiosas de los demás, pues comprende que la religión es un escudo, no una espada para imponer su fe sobre los otros.

• A quien logró superar un vicio, de la forma que fuera, pero que lograron dejar eso a un lado.

• Los académicos que buscan, por medio de la investigación, las semillas de la verdad para interpretar la realidad.

• Las personas que se dedican al oficio del periodismo que informan con la verdad, sin ánimo de engañar.

• Los abogados y abogadas que se aferran a la promesa de existir y trabajar en un Estado de derecho.

• A los profesionales de diferentes ámbitos que logran abstraerse de sus subjetividades para brindar un trato objetivo y experto a sus clientes y pacientes. En especial a aquellos doctores especializados en la salud mental que ayudan a las personas a recobrar la paz, la calma y tranquilidad en estas turbulentas épocas.

• A las personas dueñas de micro, pequeña y medianas empresas que siguen invirtiendo, pensando en el mañana, aferrados a sus sueños que van a salir adelante, pagando sus salarios, sus impuestos y actuando de forma correcta en sus negocios.

• A las personas que cumplen su palabra cuando la empeñan.

• A las que cumplen con sus responsabilidades en el hogar.

• A las personas que buscan hacer la diferencia en el día a día, por medio de un trato cordial y amable a los demás.

• A quien acepta la opinión ajena, a pesar de ser diferente, sin demonizarla por no pensar igual, pues es alguien que entiende que con la pluralidad del pensamiento se construye el prisma de la verdad.

Existen tantas cualidades, actitudes y acciones a las que se puede admirar en la cotidianidad de nuestros días, ¿cuáles admira usted?