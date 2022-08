Adorando al Astro Rey

CARLOS, nombre más lindo del mundo mundial: C de Cristo; A de águila, rey de las aves; R de rey; L de león, rey de la selva; O de oro, rey de los metales; S de sol, rey del universo.

Especialmente significativo si, además de llamarte Carlos, sos Leo (naciste entre el 22 de julio y ahora 23 de agosto) ya que el Astro Rey rige tu vida, por lo que se dice contamos con una gran intensidad para amar, somos creativos, generosos y en nosotros brilla la autoestima.

El sol, siempre presente en mi vida. De niño, no podía faltar, brillante y sonriente, en las portadas de mis tareas escolares. También, al desayunar, siempre frente a mis ojos en la caja de Raisin Bran, mi cereal favorito. De adolescente, embadurnado de aceite de coco (mezclado con yodo), rendido bajo sus rayos tostando mi piel, puro negrito del batey, a tal grado que más de alguna negra en Tulane me confundía con Michael Jackson.

De adulto, empalagado por la magia de amaneceres y atardeceres, por los eclipses, por su brillo de mediodía sobre la mar, y por clásicos musicales como Here Comes The Sun de The Beatles, Sun is Shining de Bob Marley y Cuando Calienta el Sol de Luis Miguel.

El sol, como todo un Dios, también presente en civilizaciones milenarias. El Todopoderoso Helios rige la existencia griega; Tonatiuh es el centro del calendario Azteca, y se manifiesta todos los equinoccios al reflejar en sus templos una serpiente ascendiendo a la eternidad. Para los hindúes, el sol es adorado en su mantra más sagrado. Y los católicos orientan sus templos hacia el sol saliente, la dirección correcta de las oraciones matutinas.

Pero los Dioses, como los humanos, tenemos múltiples personalidades y el sol, una masa de energía impredecible, no es la excepción: creador de vida, pero también destructor; fuente de sanación, pero también de enfermedad.

El mismo sol que llena nuestro ambiente de felicidad, también destiñe cuadros, cojines y paredes. El mismo sol que broncea nuestra piel, también la quema y la aturra como pasa.

Nuestros abuelos jamás se aventuraban bajo el sol del verano sin sombreros ni mangas largas. Todo cambió con la llegada del bikini, allá por 1948, cuando la pila era mostrar curvas y broncear la mayor parte de la piel femenina (tanta curva y yo sin frenos).

Ahora, el Astro Rey está más enojado que nunca; lo evidencia el mercurio en los termómetros y la casi pandemia del cáncer de piel. En ningún otro verano, el sol ha castigado tanto como en el actual, triste evidencia, los cientos de fallecidos; el caballo, al servicio de turistas, desmayado por la calor de Nueva York; y los incendios sin piedad en Francia, Grecia, España, Portugal, Colorado, California y Jan Miguel.

Ante este ataque frontal, in crescendo cada año, el dermatólogo indica sombreros, lentes oscuros, mangas largas (al estilo abuelo), untarse antes con SPF 50 y después con Lubriderm, y de 10 a. m. a 3 p. m., sombra, mucha sombra.

A pesar del poder destructor de la S, última letra del nombre más lindo, moriré devoto al sol. No te culpo, Astro Rey; la culpa por el calentamiento global la tenemos los humanos. Tomaré mis precauciones, pero seguiré adorándote, hasta que el cuerpo aguante, pues tu presencia me llena de energía y, al igual que los Aztecas, estoy convencido de que detrás de tus rayos, existe un poder llamado vida eterna.

Por ello, este Leo de piel bronceada y algo aturrada seguirá buscando ese rayo verde de esperanza que brilla por una milésima de segundo en cada atardecer. Amén.

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo / Here comes the Sun / and I say It’s all right, canta la lorita Pepita.