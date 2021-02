Afrontar nuestros retos con valentía y fe

A veces los problemas son tan profundos que necesitamos la Sabiduría de lo alto. En ese trato e intimidad con El Señor encontraremos nuestra verdadera paz y fortaleza, esa paz profunda que es un don de Dios y que nos permite tomar decisiones acertadas con serenidad y a la vez transmitir esa paz a los demás.

En ocasiones, las dificultades que vivimos sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener; saber aprovechar las circunstancias y transformar un problema en una oportunidad para crecer en el amor a Dios, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia Divina; toda verdadera sanación interior comienza siempre, precisamente, en saber acoger la propia historia, hacer espacio incluso para lo que NO hemos elegido en nuestra vida, aceptando con valentía creativa la voluntad de Dios.

Quería compartir una pregunta que le hicieron en una entrevista a San Josemaría sobre qué aconsejaría a los matrimonios, que por cierto hoy en día, tristemente muchos se encuentran en crisis (se puede aplicar también para cualquier relación en nuestra vida, ya sea de amigos, compañeros de trabajo, familia, etcétera) y lo que contestó fue: "Que se quieran y que sepan que a lo largo de la vida habrá riñas y dificultades, que resueltas con naturalidad contribuirán incluso a hacer más hondo el cariño; cada uno de nosotros tiene su carácter, sus gustos personales, su genio, su mal genio a veces y sus defectos, cada uno tiene también cosas agradables en su personalidad y por eso y por muchas más razones, se le puede querer. La convivencia es posible cuando todos tratan de corregir las propias deficiencias (las propias y no las del otro) y procuran pasar por encima de las faltas de los demás (disculpar las faltas del otro), es decir cuando hay amor que anula y supera todo lo que falsamente podría ser motivo de separación. En cambio si se dramatizan los pequeños contrastes y mutuamente comienzan a echarse en cara los defectos y las equivocaciones, entonces se acaba la paz y se corre el riesgo de matar el cariño; si alguno dice que no puede aguantar esto o aquello, que le resulta imposible callar, está exagerando para justificarse, hay que pedir a Dios la fuerza para saber dominar el propio capricho, la Gracia para saber tener el dominio de sí mismo, porque los peligros de un enfado están allí, en que se pierda el control y las palabras se pueden llenar de amargura y lleguen a ofender y aunque talvez no se deseaba, a herir y hacer daño. Es preciso aprender a callar, a esperar y a decir las cosas de modo positivo, optimista; cuando él se enfada, es el momento que ella sea especialmente paciente, hasta que llegue otra vez la serenidad, y al revés; si hay cariño sincero y preocupación por aumentarlo, es muy difícil que los dos se dejen dominar por el mal humor a la misma hora. A veces nos tomamos demasiado en serio, todos nos enfadamos de cuando en cuando, en ocasiones porque es necesario, otras veces porque nos hace falta espíritu de mortificación, lo importante es demostrar que esos enfados no quiebren el afecto, reanudando la intimidad familiar con una sonrisa".

Debemos estar abiertos a recibir esa luz de perdón y Gracia; todos tenemos el riesgo de dejar de escuchar a Cristo que nos llama, quien deja de rezar está predispuesto a cualquier compromiso con el mundo e ir perdiendo la fe, la esperanza y la caridad. Podemos perder esa luz que nos conduce por los caminos de la vida para acertar con lo que es bueno y verdadero; muchos se ofuscan en sus razonamientos y como dice San Pablo: "alardeando de sabios, resultaron ser necios" y allí se dan las rupturas de matrimonios, el daño a los hijos, la división de las familias, etcétera.

Seamos hombres y mujeres de conciencia recta, independientemente de la presión del ambiente. Fijemos nuestros ojos en San José (año jubilar) y pedirle nos enseñe como enseñó al niño Jesús en la escuela de Nazaret: la ternura, la valentía, la humildad, el servicio y la caridad hacia los demás, la alegría y sobre todo el amor a la Voluntad Divina. Queridísimo San José... auméntanos la fe en las constantes pruebas de la vida.