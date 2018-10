Agenda de país y proyección presidencial (I)

Ignoramos cuántas veces ha viajado a Cuba el presidente Sánchez Cerén durante su mandato. Sin embargo, ha trascendido que el de la semana pasada es el segundo en carácter oficial y tiene como propósito fortalecer la amistad y la cooperación entre los dos países. Ojalá que a su regreso, con toda transparencia, informe a la población sobre los resultados de su último emprendimiento y no oculte a la población aquello que compromete al país.

De lo que no cabe duda es de que, en ocasión de este periplo y de otros, donde lo que se publicitó fueron los chequeos médicos que tiene que realizarse periódicamente el presidente –como lo hace todo gobernante– siempre han coincidido con más de alguna anormalidad que ha afectado a gran parte de la población, donde la presencia de su máximo dirigente era exigida aun por sus correligionarios. En esta ocasión, su ausencia encaja en un escenario de anormalidad.

Para empezar, medio mundo está desencantado, por no decir otra cosa, con la irresponsabilidad de los diputados en el alargue del nombramiento de los cuatro magistrados para integrar la SC y de uno para la de lo Civil. De la posible dilación, lo advirtieron instancias de la sociedad civil; de hecho, con anticipación advirtieron el forcejeo que se daría entre los diferentes partidos para llevar a aquellos candidatos que no les fueran hostiles; o dicho más claramente, que fueran condescendientes con las fechorías en que han incurrido diputados, otros funcionarios, los partidos y, por supuesto, los propios gobiernos. Aludiendo a esta situación, no puede obviarse la inacción en que eventualmente cayó la Sección de Probidad, ilustrado por el reconocimiento de uno de los exmagistrados de la anterior SC, de que no había suficiente correlación en la CSJ para que los procesos iniciados siguieran su curso.

Lo que en un principio se pensó que estaba entorpeciendo la mencionada elección ha quedado descartado, según opinión de analistas bien informados. Consecuente con esto, lo que ya es un secreto a voces es que lo que se está perfilando es el "combo" más grande de que se tiene registro, pues ya está a la vuelta de la esquina la elección del fiscal general y, más adelante, otras de segundo grado donde destaca la designación de los magistrados de la Corte de Cuentas, entidad que ha sido tradicionalmente cuestionada por su pobre papel en cumplir lo que manda la Constitución y su misma ley orgánica.

Pero hay otras "pequeñeces que inquietan a los salvadoreños. Entre ellas, el veto presidencial a las reformas a la ley orgánica de la FGR que permitirían al país contar con la cooperación del Grupo Egmont constituido por casi 160 miembros que comparten información crucial para investigar delitos como el lavado de dinero y de activos y ayudan a ubicar a presuntos implicados en delitos de corrupción, como lo dio a conocer la FGR en un caso emblemático, cuyas investigaciones ya están dando resultados sorprendentes.

Esta decisión presidencial dio paso a la suspensión del país de dicho Grupo, para beneplácito de los depredadores del erario nacional, supuestos narcotraficantes y otros delincuentes de cuello blanco que han hecho del país su coto de caza donde sus fechorías han quedado históricamente impunes. Según los entendidos, el profesor Sánchez Cerén, en vez de declarar inconstitucionales dichas reformas, bien pudo devolverlas con observaciones a la Asamblea Legislativa, para que esta elaborara un nuevo texto que incorporara claramente el mantenimiento del control funcional del fiscal general y no dar la impresión de que la unidad que fortaleciendo, erosionaba la autonomía de la FGR.