Agenda de país y proyección presidencial (y II)

Anteriormente comentamos casos en donde claramente los intereses en juego están ensombreciendo y comprometiendo la funcionalidad democrática. De hecho, a estas alturas nadie duda de que las acciones y los forcejeos en torno de la designación de los magistrados de la SC, el "combo" del que ya se habla mucho y lo que ha pasado con el Grupo Egmont guarden una relación estrecha con los intentos de seguir tapando la cloaca de la corrupción y perpetuar la impunidad.

Unos más, otros menos, todos están actuando con acciones que comprometen todo el sistema. Nadie está exento de responsabilidad, aunque sea por acción omisión. Pero la democracia como sistema también responde a un esquema de valores, principios y formas de comportamiento que van definiendo de manera dinámica la vida en sociedad. Esta no es estática y cualquier evento extraordinario que ocurra en el diario vivir, y más aún cuando muchos de ellos convergen al mismo tiempo –como es el escenario actual, mordaza incluida– exige una respuesta colectiva apropiada, si es que la voluntad y la fuerza moral actúan consecuentemente, para evitar que las cosas se desborden, independientemente de los afanes e ideología del gobernante de turno. El decir presente se torna más exigente, cuando cada vez es más evidente que todo se está saliendo de control, pero donde la gente percibe que no hay suficiente autoridad y solvencia para llevar tranquilidad a la población y auxilio efectivo a los más vulnerables. Y la población se encabrita más cuando percibe que sus carencias son sustituidas por un Estado derrochador que solo vende ilusiones a los incautos, favorece graciosamente a su militancia y engorda los bolsillos de sus incondicionales.

Todas estas cosas aparentemente sueltas y, si se quiere, desordenadas y superficialmente analizadas se van sumando para conformar un estado de cosas que alimenta la sensación de que el país va de mal en peor. Hablando, por ejemplo, de desastres naturales y de la capacidad de respuesta gubernamental ante la emergencia causada por el copioso temporal, fue notable la ausencia del gobernante, no porque esperáramos que con botas y una pala, él personalmente se ocupara de auxiliar a los damnificados, pero un mensaje a la nación para llevar tranquilidad y señal de apoyo no era cosa del otro mundo. En cambio, prefirió irse de viaje, para, según las fuentes oficiales, estrechar las relaciones de cooperación con la isla. Días después vendría el otro espinoso caso de los migrantes. Lo que trascendió es que no le prestó mayor atención al drama de miles de compatriotas, y más bien, sus palabras sobre el tema fueron interpretadas como un estímulo para que los salvadoreños imitaran a los hondureños. Y cuando el punto se puso más álgido, con las amenazas brutales del señor Trump, emprendió otro periplo, esta vez a China, bajo los supuestos mismos propósitos que lo llevaron a La Habana. Total: vasallaje y entrega absolutos, mientras sus conciudadanos pasaban penurias.

Por otro lado, nos dejó con una interrogante: las implicaciones que puede tener el paso libre que el déspota nicaragüense les ha dado a los venezolanos adeptos al régimen, quienes amparados a un acuerdo regional pueden, con documentos fraudulentos, intervenir en nuestras próximas elecciones.

Nada de lo que se ha dicho constituye un hecho aislado; es más, la sociedad debe estar consciente de que en todo esto hay expresiones perversas que pueden descarrilar el sistema. Todo facilitado por instituciones potencialmente vulnerables, ausencia de liderazgos aglutinadores y presencia de personajes oscuros. (5-XI-18).