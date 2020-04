Agilidad y transparencia durante la emergencia

En estos momentos difíciles que vive el mundo por la pandemia del COVID-19, es necesario que los países respondan con efectividad y prontitud para enfrentar de mejor forma esta crisis sanitaria y así procurar minimizar el impacto en sus habitantes. En esta lucha, no debe perderse de vista que el Estado de derecho siempre es la mejor vía para encararla, y en el caso de El Salvador, al igual como sucede en otros países, los ordenamientos jurídicos han previsto mecanismos ágiles para responder ante situaciones de emergencia como una epidemia, pero estos siempre deben ir de la mano con la transparencia.

En nuestro país, dentro de las medidas aprobadas está la relativa a autorizar al Órgano Ejecutivo y a las municipalidades para que puedan realizar contrataciones directas y facilitar la adquisición de bienes y servicios para afrontar la epidemia. Esto fue plasmado en el decreto que declaró la emergencia nacional el 14 de marzo pasado, en donde se dispuso que para tal fin se procedería de conformidad con la LACAP. Posteriormente el 23 de marzo, se reformó el artículo respectivo para que las contrataciones del Ejecutivo ya no se basaran en la LACAP, sino que se aplicarían temporalmente los "Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia" que emitiría el Ministerio de Hacienda. Además, se agregó que las contrataciones se regirían bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y que los recursos se invertirían bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, y no estarían sujetos a reserva alguna; no obstante algunas molestias, esto es valioso, pues siempre es sano recordar las obligaciones de acceso a la información pública que contiene la LAIP y que no desaparecen por la emergencia.

Es importante destacar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que las contrataciones directas deben sujetarse a principios de transparencia, eficiencia y publicidad; y que se requiere motivar las razones por las que se selecciona al ofertante. El que sea una compra directa no elimina ni la competencia y mucho menos la transparencia, la cual no debe verse como un obstáculo, sino que al contrario, es el complemento inseparable que debe acompañar las adquisiciones para atender la pandemia, y así asegurar que los recursos se invierten bien, y también para evitar corrupción.

No es casualidad que entidades como Transparencia Internacional señalen durante esta pandemia la importancia que tiene la transparencia en las adquisiciones públicas, pues en el mundo han existido casos de corrupción en la asignación de elevados recursos destinados para atender catástrofes y emergencias, puesto que los controles pueden relajarse y con ello los riesgos de corrupción incrementan, por lo que ha emitido una serie de lineamientos de integridad para las compras públicas durante la emergencia. Recientemente, en un blog publicado por el BID se reseñaba que entre el 10 y 25 % del gasto mundial en salud se pierde por la corrupción.

La agilidad y la transparencia deben coexistir en las adquisiciones para hacer frente a la emergencia por el COVID-19, para que coadyuven a que el Estado enfrente con mayor efectividad esta crisis sanitaria y primero Dios se tengan los mejores resultados; de parte de la población nos corresponde asumir nuestra responsabilidad, cuidarnos y acatar las medidas.